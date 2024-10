Marsala, al Teatro Sollima Different Visions con il Trio Namaste

23/10/2024 13:12:00

Domenica 27 ottobre, alle 18.00, il Teatro Sollima di Marsala ospiteràil concerto del Trio Namaste,

che si esibirà in "Different Visions", un viaggio tra diversi stili musicali. Questo concerto è parte della XXIV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero.

Il Trio Namaste è composto da Natalia Benedetti al clarinetto, Guido Arbonelli al clarinetto basso e Ian Cannon al pianoforte. La serata proporrà un programma vario: si inizierà con "Hameum Svita" di Ante Grgin, seguito da "Il Valzer della Sposa" di Guido Arbonelli, "Hex" di George Corg Maul, e "Tango de la Mujer Gris" di Lucía Carusso. Si continuerà con "Virango" di Mauro Porro, "Jeux d’eau" di Maurice Ravel, e "Table Canon N°2" di David Mecionis, per poi chiudere con "Greek" di Massimo Valentini e "Sholem Alekhem" di Béla Kovács.

Natalia Benedetti ha conseguito il diploma in clarinetto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Statale di Musica di Perugia. Successivamente, si è laureata presso l'Accademia Superiore di Musica di Pescara sotto la guida del maestro Ciro Scarponi. Ha ottenuto un Master in Didattica e Tecnologia della musica presso l'Università degli studi di Perugia. Vincitrice di quindici concorsi nazionali e internazionali tra i più importanti, come quelli di Stresa e A.R.A.M. di Roma. Benedetti ha partecipato a importanti festival come la Biennale di Venezia e il Festival di Spoleto. Ha registrato per la RAI, RTL e BBC Radio e ha effettuato tournées in Europa, America e Asia. Inoltre, ha collaborato con il M° Garbarino nell'Umbria Art Ensemble. È stata invitata dalla Stanford University e dalla East High California University per eseguire concerti. Benedetti continua a esibirsi regolarmente in Italia e all'estero.

Guido Arbonelli, originario di Perugia, ha studiato al Conservatorio della sua città con il maestro Ciro Scarponi, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Come solista e performer, ha suonato con orchestre di rilievo internazionale come quelle della Rai di Torino e Napoli, Metro Chamber di Brooklyn e l'Orchestra Sinfonica di Perugia e dell’Umbria. Arbonelli ha tenuto recitals con tutta la famiglia del clarinetto, e circa 700 composizioni sono state scritte appositamente per lui. Ha partecipato a festival internazionali in numerosi paesi tra cui Cuba, Brasile, Giappone e Stati Uniti. Dal 1984 al 1994, ha vinto 13 primi premi in concorsi nazionali e internazionali, e nel 1995 ha ottenuto un importante riconoscimento al "International Gaudeamus Interpreters Competition". Ha inciso per diverse etichette discografiche internazionali ed è autore di metodi di studio e trascrizioni. Attualmente, insegna al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e tiene masterclass.

Ian Cannon, nativo di Houston, Texas, si è recentemente trasferito a Perugia per studiare pianoforte e percussioni al Conservatorio "Francesco Morlacchi". Appassionato di musica fin da giovane, ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 8 anni. Ha eseguito "Carmina Burana" con la Houston Symphony e ha fatto tournée in America e Europa con il Forte Bend Boys Choir. Dal 2021 al 2023, ha suonato con la Houston Youth Symphony e la River Oaks Chamber Orchestra. Nel 2023, è stato selezionato come percussionista del Texas All-State. Cannon ha vinto numerosi premi, tra cui il primo premio al Concorso Pianistico di Lana M. Bailey. Da quando si è trasferito in Italia, ha vinto il Premio Nazionale delle Belle Arti e il primo premio al Concorso Perusia Harmonica. Oltre a esibirsi, Ian insegna pianoforte e ha lavorato per la Faith2Form Music Foundation.