23/10/2024 22:02:00

Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, è stato eletto presidente della Rete per lo Sviluppo Turistico della Valle del Belìce, un'iniziativa che riunisce 11 Comuni della zona per promuovere il territorio come una destinazione turistica integrata. La rete, in collaborazione con il "Club di prodotto: terre della Valle del Belìce", punta a rilanciare gli itinerari turistici locali.

Con l'elezione di Lentini, Castelvetrano diventa il Comune capofila di questa nuova progettualità, che sarà presto presentata in risposta a un bando dell'assessorato regionale al turismo. La segreteria del progetto sarà curata da "Therreo srl".

Lentini ha espresso gratitudine ai sindaci partecipanti per la fiducia accordatagli, sottolineando l'importanza di lavorare in sinergia con gli operatori privati per valorizzare la Valle del Belìce come destinazione turistica unitaria. "Questa nuova progettualità rappresenta l'inizio di un lungo percorso per il rilancio dei nostri territori a fini turistici", ha dichiarato.