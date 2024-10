Marsala, come sarà la nuova Piazza Mameli: il progetto, l'innovazione urbana, la nuova viabilità

23/10/2024 06:00:00

Dopo dodici anni dalla prima progettazione, è iniziata la settimana scorsa la riqualificazione di Piazza Mameli a Marsala, situata di fronte Porta Garibaldi, è uno dei luoghi simbolo della città. Il progetto, originariamente approvato durante l’amministrazione dell'ex sindaco Giulia Adamo, è stato rispolverato dall'amministrazione Grillo e presentato come parte di un piano di rigenerazione urbana.

I lavori sono stati finanziati dalla Regione Siciliana con un budget di 700 mila euro. Piazza Mameli. Il progetto di riqualificazione risale al 2012, quando la giunta Adamo ne aveva approvato la prima versione. Il Comune aveva affidato agli architetti Antonio Bua e Maxime Angileri la realizzazione, ma il tutto rimase chiuso in un cassetto per anni.

Il progetto prevede una radicale trasformazione dell'area. Pavimentazione in marmo, è stato scelto il Perlato di Sicilia attraverso un sondaggio pubblico, anche se la scelta era già tra quelle prese in consioderazione dai progettisti. sarà elevata di 15 cm rispetto alla sede stradale, creando un'area pedonale che si estenderà da Porta Garibaldi fino alle vie Dei Mille, Scipione L’Africano e Sibilla. Ecco cosa ci sarà nella nuova piazza: nuove sedute per favorire la socializzazione; aiuole arricchite di piante aromatiche e fiorite con un sistema di irrigazione a goccia; illuminazione moderna con lampioni a basso consumo e faretti incassati per valorizzare Porta Garibaldi; rimozione di barriere architettoniche grazie all'introduzione di percorsi per non vedenti con il sistema "Loges". L'obiettivo è quello di armonizzare l'estetica della piazza con la storia della città, mantenendo una vista aperta sul mare e su Porta Garibaldi, il cuore simbolico dell’area.

La viabilità e l'interrogazione del consigliere Rodrioquez - Uno degli aspetti più discussi è il cambiamento nella circolazione stradale. La piazza sarà quasi interamente pedonalizzata, chiudendo al traffico via Vespri e impedendo il parcheggio e la sosta all'interno della nuova area. Questo ha generato non poche polemiche tra cittadini e commercianti, preoccupati per la viabilità alternativa. Il consigliere comunale Mario Rodriquez ha sollevato il tema in un'interrogazione formale, chiedendo di valutare l'introduzione del doppio senso di marcia in un tratto di via Dei Mille, per facilitare il traffico tra Piazza del Popolo e via Sibilla. I veicoli pesanti, come autobus e camion, saranno invece deviati su percorsi alternativi.

I commercianti e i tempi dei lavori - Durante un incontro tenutosi a Palazzo Municipale, il sindaco Grillo ha rassicurato i commercianti delle vie limitrofe, sottolineando che i lavori saranno completati entro la prossima Pasqua, per non intralciare la stagione turistica. Nonostante le preoccupazioni, il Comune ha accolto suggerimenti sulle aree per dehors e occupazione del suolo pubblico.

Come cambia la attuale viabilità - Uno degli interventi principali è la chiusura di via Vespri. Per questo motivo, chi proviene da Piazza del Popolo sarà obbligato a deviare su via Buscemi, proseguendo poi su via Dei Mille. I veicoli pesanti, come mezzi superiori a 3,5 tonnellate e pullman, dovranno invece seguire un percorso alternativo, immettendosi su via R. Montmasson (ex M. Nuccio) e procedendo verso il Lungomare. Anche il trasporto pubblico subirà variazioni. Il Servizio Municipale Autotrasporti ha annunciato che le linee interessate dal cambio di percorso sono la n° 3, 4, 7/10 e 8/13. I bus partiranno da Piazza del Popolo, per poi transitare su via Mazzini, via R. Montmasson, Piazza Piemonte e Lombardo, via Colonnello Maltese, Lungomare Boeo e Viale Isonzo. La fermata su via Sibilla, di conseguenza, sarà temporaneamente soppressa.

Ecco nello specifico cosa verrà fatto in Piazza Mameli - Il progetto per la riqualificazione di Piazza Mameli mira a creare uno spazio urbano armonioso e funzionale, rispettando la conformazione del terreno esistente e il contesto storico-architettonico. Si propone la realizzazione di un piano inclinato unico, esteso per circa 1.580 mq, che collegherà visivamente il mare con la città. L’asse ottico principale sarà mantenuto libero per garantire una prospettiva diretta verso la Porta Garibaldi, che diventa un punto di riferimento centrale della piazza.

Caratteristiche generali - L’area sarà caratterizzata da un piano inclinato che si adatta alle pendenze del suolo, con una lunghezza di circa 61 metri e una larghezza variabile tra 21 e 37 metri. Il piano collegherà via Garibaldi con le vie circostanti, inclusi i punti di accesso agli edifici presenti. Per facilitare il passaggio tra le varie quote della piazza, verrà realizzata una rampa con una pendenza dell'1%, inferiore a quella del piano principale, che sarà del 3%. La nuova viabilità carrabile sarà delimitata da carreggiate di circa 4 metri di larghezza, leggermente ribassate rispetto al piano della piazza. Due rampe carrabili collegheranno le vie Scipione l'Africano e dei Vespri, permettendo il transito di veicoli autorizzati e di emergenza.

Riqualificazione della pavimentazione - Il progetto prevede l’uso di diverse tipologie di pavimentazione per definire le aree della piazza. In particolare, l’area tra Porta Garibaldi e via dei Vespri sarà rivestita con una pavimentazione storica, che rievoca un antico ingresso alla città. La parte restante sarà caratterizzata da un rivestimento uniforme, con una zona centrale rettangolare dedicata alla memoria storica, realizzata in materiali differenti e ornata da lastre commemorative incise.

Aree verdi e arredo urbano - La vegetazione esistente sarà in gran parte mantenuta, eccetto il Brachychiton all’angolo di via dei Mille, rimosso poiché non adatto al contesto. Verranno introdotte nuove specie arboree, tra cui 3 Lagunaria patersonii, e aiuole piantumate con vegetazione arbustiva, aromatica e fiorita. Le aiuole avranno forme rettangolari e saranno dotate di un impianto di irrigazione a goccia, programmato per garantire il minimo consumo idrico e favorire la crescita delle piante. Per l'arredo urbano, sono previste due panche lineari parallele all’asse principale della piazza, che offriranno uno spazio di sosta e aggregazione per i visitatori.

Illuminazione e accessibilità - L’illuminazione della piazza sarà garantita da 5 nuovi pali lungo il lato sud-est, oltre a fari incassati sotto gli alberi esistenti. La Porta Garibaldi sarà illuminata con proiettori specifici, valorizzandone l'importanza storica. L'illuminazione è stata pensata per ottimizzare il risparmio energetico e creare un’atmosfera gradevole. La piazza sarà accessibile a persone con disabilità grazie a percorsi tattili e rampe progettate per abbattere le barriere architettoniche. In particolare, il sistema “Loges” sarà impiegato per aiutare l'orientamento dei non vedenti tramite segnaletiche tattili inserite nella pavimentazione.

Mobilità e viabilità - Per migliorare la viabilità e impedire il parcheggio nella piazza, verranno create nuove carreggiate carrabili. L’edicola esistente sarà spostata sul marciapiede in via Scipione l'Africano, liberando l’area a sinistra della Porta Garibaldi per dare maggiore risalto al monumento e inserire uno spazio per biciclette.

Il progetto di Piazza Mameli rappresenta un intervento di riqualificazione urbanistica che tiene conto della storia e del contesto ambientale di Marsala. L'uso di pavimentazioni specifiche, aree verdi, arredi urbani e soluzioni illuminotecniche contribuirà a creare uno spazio pubblico accogliente, accessibile e esteticamente integrato con l'ambiente circostante, che mira a unire modernità e rispetto per il patrimonio storico della città. Se da un lato si spera che la nuova piazza diventi un punto di ritrovo e centro nevralgico dal punto di vista turistico, dall'altro resta da vedere come i cambiamenti nella viabilità verranno accolti e gestiti.