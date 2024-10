Castelvetrano, si congeda il Giudice di Pace Bruno VIvona

23/10/2024 19:00:00

Il 17 ottobre, l'Associazione Avvocati Valle del Belice e il personale della cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano hanno reso omaggio al giudice Bruno Vivona, in occasione della sua ultima udienza presso l'ufficio. Dopo due anni di intenso lavoro, il Dott. Vivona conclude il suo incarico a Castelvetrano, per proseguire la sua carriera al Tribunale di Marsala.

Alla cerimonia, oltre al personale dell’ufficio e numerosi avvocati di Castelvetrano e Campobello di Mazara, hanno partecipato anche il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, rappresentato dall’Avv. Tancredi Bongiorno. Durante l’incontro, sono state espresse parole di stima per l’operato del Dott. Vivona, riconoscendone la professionalità e l'impegno nella gestione dei procedimenti penali.

Il Sindaco Lentini ha voluto ringraziare il giudice per il servizio prestato alla comunità, sottolineando il suo ruolo cruciale nel garantire un’amministrazione della giustizia efficiente. L'Avv. Salvatore Accardo ha elogiato la dedizione del Dott. Vivona, in particolare per la sua capacità di mediazione e il suo approccio equilibrato nelle decisioni. La Dott.ssa Rosalia Mazzara, a nome del personale di cancelleria, lo ha definito "persona solare ed eccellente professionista", apprezzato per la sua umanità e competenza.

L’Avv. Bongiorno ha posto l’accento sulla capacità del Dott. Vivona di dialogare con tutte le parti coinvolte nei procedimenti, mostrando una rara sensibilità nel rendere comprensibili le dinamiche del processo penale.

Visibilmente emozionato, il giudice Vivona ha ringraziato tutti per l’affetto e la stima ricevuti, esprimendo rammarico per il congedo da un ufficio con cui ha lavorato in piena sintonia. Ha descritto la sua esperienza a Castelvetrano come "un’avventura fantastica" che gli ha permesso di accrescere le sue competenze professionali in un "vero laboratorio giuridico".

Dal 24 ottobre, il Dott. Vivona sarà sostituito dalla Dott.ssa Sebastiana Zuppardi, che prenderà il suo posto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano.