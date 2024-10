 37° Stormo: al via l'evento “Eroi del cielo, ricordiamoli così...” 

23/10/2024 18:46:00

Da oggi al 25 ottobre, il 37° Stormo dell'Aeronautica Militare ospiterà l’evento "Eroi del cielo, ricordiamoli così...", una manifestazione organizzata in collaborazione con l'associazione Alphaomega Onlus, che mira a promuovere la conoscenza della storia aeronautica e della cultura del territorio. L'iniziativa vedrà la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi "Bassi-Catalano" di Trapani, "Mazzini" di Marsala e "Montalto" di Misiliscemi, coinvolgendo i giovani in un percorso educativo e sportivo suddiviso in due fasi.

La prima fase, in programma per il 23 ottobre, sarà dedicata alla storia del 37° Stormo, con interventi che ripercorreranno l'evoluzione dell'unità, i velivoli utilizzati e le imprese degli aviatori che si sono distinti per il loro eroismo, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra i protagonisti storici ricordati ci saranno Simone Catalano, Livio Bassi (a cui è intitolato l’aeroporto militare) e Cesare Toschi, il cui nome è legato allo stesso 37° Stormo, che ha da poco celebrato i 40 anni dalla sua ricostituzione nella provincia di Trapani. Verranno inoltre forniti approfondimenti sui compiti attuali dell’Aeronautica Militare, dalla difesa dello spazio aereo alle operazioni di supporto alla comunità civile.

Nelle giornate del 24 e 25 ottobre, l'evento assumerà una connotazione sportiva con l'inaugurazione del nuovo centro sportivo dello Stormo. Gli studenti parteciperanno a una serie di attività, tra cui pallavolo, basket, calcetto e atletica leggera, avvicinandosi non solo ai valori dello sport, ma anche alla disciplina e alla cooperazione, elementi fondamentali nello spirito militare.

L’intero evento si configura come un’occasione per diffondere tra i più giovani la cultura aeronautica, la storia del 37° Stormo e l'importanza dello sport, mantenendo vivo il legame tra la comunità e un reparto militare che da sempre rappresenta un pilastro per il territorio trapanese.