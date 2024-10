Padre e figlio accoltellati. Cosa sappiamo del tentato omicidio a Marsala

23/10/2024 09:24:00

Indagini serrate a Marsala sul tentato omicidio avvenuto lunedì sera nei pressi di un bar. Due uomini, padre e figlio sono stati feriti gravemente da diverse coltellate in un bar della contrada Berbarello. La violenza dell'aggressione ha quasi raggiunto la vena giugulare di uno dei due feriti, mettendo in serio pericolo la loro vita. Entrambi sono stati colpiti in diverse parti del corpo e sono stati immediatamente trasportati all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

L'episodio si è consumato davanti a un bar, con i due uomini che sono stati accoltellati da alcune persone non ancora identificate. Padre e figlio, residenti nel quartiere popolare di Sappusi, sono stati coinvolti in quello che sembra essere stato un agguato, anche se le circostanze esatte sono ancora al vaglio degli investigatori. Gli inquirenti non escludono la possibilità che possa trattarsi di un regolamento di conti o di una lite degenerata.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull'accaduto e individuare i responsabili. La Procura di Marsala sta indagando per tentato omicidio, e le prime ricostruzioni parlano di una possibile vendetta legata a fatti di droga e rivalità personali.

Secondo quanto emerso, il padre della famiglia era già stato coinvolto in un episodio di violenza simile a Sappusi, quando alcuni giovani erano stati sorpresi in un'operazione legata allo spaccio di stupefacenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti per risalire ai colpevoli di questo nuovo episodio di sangue.

Al momento, nessuno è stato ancora arrestato, ma le forze dell'ordine stanno concentrando i loro sforzi su alcune persone note alle vittime, con l'obiettivo di chiarire i motivi alla base dell'aggressione e portare i responsabili davanti alla giustizia.