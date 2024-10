 Siccità in Sicilia: Dipasquale (PD) critica il bando per l'acquisto di lavastoviglie

23/10/2024 02:00:00

Il deputato regionale Nello Dipasquale (PD) ha duramente criticato l'ultimo provvedimento della Regione Siciliana per affrontare la crisi idrica. La Regione ha annunciato lo stanziamento di 196 mila euro per finanziare, tramite un bando, l’acquisto di lavastoviglie per oltre 950 famiglie. Un’iniziativa che, secondo il deputato all’Ars, non risponde adeguatamente alla gravità dell'emergenza.

Dipasquale ha espresso la sua opinione in maniera ironica e polemica: “Una grande idea che, sicuramente, permetterà di combattere la siccità che sta colpendo la Sicilia e che ha messo in ginocchio tantissimi agricoltori. La prossima mossa del governo Schifani quale sarà, vietare le docce e distribuire salviette umidificate? In questo modo certamente i cittadini risparmieranno l’acqua e la crisi sarà superata."

Il deputato ha sottolineato come la crisi idrica stia mettendo a dura prova famiglie e agricoltori, accusando il governo regionale di non affrontare il problema con misure concrete e strutturali. "Molte famiglie ricevono l’acqua una volta a settimana e hanno difficoltà a condurre una vita normale. Gli agricoltori, già in forte difficoltà, rischiano il fallimento. E il governo, invece di occuparsi dei dissalatori, pensa a un bando per le lavastoviglie", ha aggiunto.

Infine, Dipasquale ha ricordato che i dissalatori, che potrebbero garantire una fornitura idrica più stabile in tutta l'isola, sono ancora in attesa di essere attivati. "Chissà se verranno mai attivati," ha concluso, lasciando intendere una mancanza di fiducia nella capacità del governo regionale di risolvere efficacemente la crisi idrica.