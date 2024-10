 Riparte il "Truck Tour Banca del Cuore", screening cardiologico gratuito a Trapani, Catania e Vittoria

23/10/2024 12:42:00

Dal 25 ottobre al 4 novembre riparte la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare "Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025", promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). Il Jumbo Truck, allestito per offrire screening cardiologici gratuiti, farà tappa in tre città siciliane: Catania, Vittoria e Trapani.

Durante queste tappe, i cittadini potranno sottoporsi a un controllo completo, che include elettrocardiogramma, esame aritmico e screening metabolico con il rilevamento di nove parametri attraverso una sola goccia di sangue. Verrà inoltre consegnata la BancomHeart, una card che permette di accedere 24 ore su 24 ai propri dati clinici, consultabili da qualunque parte del mondo.

Il Truck farà sosta a Catania dal 25 al 27 ottobre presso Piazzale Rocco Chinnici, a Vittoria dal 29 al 31 ottobre alla Fiera Emaia, e a Trapani dal 2 al 4 novembre in Piazza Vittorio Emanuele. Oltre agli screening, ci saranno incontri e dibattiti sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il progetto, ideato dal prof. Michele Gulizia, è un'iniziativa unica che mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione, in un contesto in cui le malattie cardiache restano la principale causa di morte in Italia. "La prevenzione è la chiave per ridurre la mortalità e migliorare la qualità della vita", ha dichiarato il prof. Gulizia, sottolineando il successo del progetto che, dal 2017, ha distribuito oltre 80.000 BancomHeart in tutta Italia.

Anche il prof. Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo cuore, ha evidenziato come le malattie cardiovascolari siano prevenibili modificando stili di vita legati a fattori di rischio come il fumo, l'alcol e la sedentarietà. La dott.ssa Maura Francese, presidente regionale ANMCO Sicilia, ha ricordato l'importanza della prevenzione e il ruolo cruciale dei cardiologi ospedalieri nel portare avanti queste iniziative.

Il "Truck Tour Banca del Cuore" si conferma un’opportunità preziosa per i cittadini, puntando a migliorare la salute cardiovascolare e a ridurre il rischio di malattie gravi come infarto e ictus.