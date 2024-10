Fabrizio Mocata come Laura Pausini: da Mazara alla conquista dei Latin Grammy

23/10/2024 16:26:00

Non solo Laura Pausini. Anche un altro talento italiano è in corsa per i prestigiosi Latin Grammy Awards 2024. Si tratta di Fabrizio Mocata, pianista e compositore originario di Mazara del Vallo, che ha ottenuto una nomination nella categoria «Mejor álbum de tango» insieme all'armonicista argentino Franco Luciani. Il loro disco, Tango Cruzados, è stato selezionato tra i cinque finalisti per il miglior album di tango, rendendo Mocata uno dei protagonisti della 25a edizione dei Latin Grammy, che si terrà il 14 novembre a Miami.

Fabrizio Mocata è considerato uno dei più innovativi talenti della scena internazionale del tango. Il suo stile, che fonde virtuosismo classico, autentica passione per il tango e influenze jazz, lo ha portato a esibirsi nei più importanti festival del genere a livello mondiale, come quelli di Buenos Aires, Granada e Medellin. La sua collaborazione con Franco Luciani, uno dei più influenti armonicisti della scena mondiale del tango, è iniziata nel 2019 durante il Festival di Tango di Granada. Da quel momento, il duo ha deciso di dare vita a un progetto musicale che unisce Italia e Argentina, culminato nel disco Tango Cruzados, prodotto dall'etichetta Acqua Records.

Il disco è stato registrato tra l'Italia e Buenos Aires, con la partecipazione del contrabbassista Pablo Motta, anch'egli già nominato ai Latin Grammy nel 2022. Tango Cruzados è un esempio perfetto dell’incontro tra due culture e della loro comune passione per il tango. Anche la produzione ha un tocco tutto italiano: la copertina è stata realizzata da Lorenzo Moriconi e il mastering è stato curato da Sergio Zanforlin.

Il progetto è stato presentato con grande successo sia in Italia che in Argentina, con concerti che hanno toccato palcoscenici prestigiosi come il Festival de Cosquin, davanti a 30.000 persone, e il Be Bop di Buenos Aires, il "Blue Note" argentino. La collaborazione tra Mocata e Luciani ha ottenuto unanimi consensi di critica e pubblico, portando i due artisti a questa importante nomination ai Latin Grammy.

Un risultato di grande orgoglio per la Sicilia e per l'Italia, con Fabrizio Mocata che rappresenta un simbolo di eccellenza musicale internazionale.