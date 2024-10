San Vito Lo Capo, per la rassegna Teatro del Mare Francesco Foti in scena con "Niuiòrc Niuiòrc"

23/10/2024 20:22:00

La rassegna Teatro del Mare, diretta da Anna Graziano, continua a San Vito Lo Capo con un appuntamento imperdibile: sabato 26 ottobre, alle 21:00, Francesco Foti salirà sul palco con il suo spettacolo Niuiòrc Niuiòrc. Un monologo brillante, diretto e interpretato dallo stesso Foti, che sta facendo il giro d'Italia e che ha conquistato persino il pubblico di New York con una versione italo-inglese.

Foti, attraverso gli appunti del suo viaggio nella Grande Mela, racconta l'avventura di un attore siciliano cinquantenne alle prese con il suo primo viaggio in solitaria. Una New York diversa da quella che aveva immaginato, ricca di sorprese e sfide, che trascinerà il pubblico in una serata di risate, emozioni e riflessioni. Un vero e proprio one man show capace di far divertire e commuovere, dove gli spettatori viaggeranno insieme al protagonista, vivendo una storia in cui è facile riconoscersi.

Al termine della serata, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare Francesco Foti per un momento di condivisione, tra chiacchiere, selfie e la possibilità di lasciare un pensiero nel "Libro di bordo" in cambio di un simpatico gadget.

L'evento, organizzato all'interno del suggestivo Teatro del Mare (qui come arrivarci su google maps) la ha un costo di 19 euro che include, oltre allo spettacolo, un aperitivo alle ore 20:00 e una visita gratuita ai musei locali: il Museo del Cous Cous e il Museo Archeologico del Mare, entrambi situati nel patio del teatro.

Per gli appassionati di teatro, è disponibile anche un abbonamento a 123 euro per tutti e sette gli spettacoli della rassegna. Una serata che promette non solo divertimento, ma anche l'opportunità di arricchirsi con nuove esperienze e prospettive, in perfetto stile con la citazione di John Steinbeck: "Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone."

Per info Anna 393 900 1674 - Peppe 351 190 0174