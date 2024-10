Ginnastica: i Diavoli Rossi Marsala Campioni Regionali indiscussi

23/10/2024 16:00:00

Si è trattato proprio di un fine settimana stellare per la cinquantaquattrenne società marsalese che nella ginnastica artistica femminile ha davvero raggiunto, in campo regionale, il top della classifica di tutti i tempi, schierando in campo, nelle due giornate di gara, 31 ginnaste nei vari livelli di difficoltà e categorie, riuscendo ad ottenere 31 podi. In quel di Spadafora, ospitati dalla società Sicily Academy, sabato e domenica scorsi, si è dato il via alla terza prova del campionato regionale silver LA, LB, LC ed LD, nonché prima prova del secondo semestre, valevole per la qualificazione ai prossimi campionati nazionali invernali denominati “Winter edition” che si terrano a Rimini dal 5 all’8 Dicembre di quest’anno. Sabato 19 sono scese in campo le ginnaste col programma più avanzato che hanno dominato tutte le gare. In 17, hanno vinto 14 ori, 2 argenti e 1 bronzo dimostrando l’ottimo livello di preparazione raggiunto e la buona capacità di mantenere alte attenzione e concentrazione. A laurearsi campionesse regionali nel programma LD avanzato e base sono state nella categoria Junior 3 Miriam Venezia, Giorgia Giorlando e Nicole Bova, nella categoria Junior 1 Martina Amodeo e nella categoria Allieve 4 Quyet Cerami. A vincere l’oro nel programma LC avanzato e base sono state nella categoria Allieve 4 Rossella Santoro, Adele Bertolino e Miriam Di Girolamo, nella categoria junior 1 Angela Pace, nella categoria junior 2 Martina Marchetti, nella categoria Junior 3 Xia Cerami, nella categoria Senior 1 Chiara Amodeo e Giada Maltese e nella categoria Allieve 2 Giorgia Di Miceli. A vincere la medaglia d’argento nel livello LC sono state Sara Oddo e Giulia Pausata nel programma base. La medaglia di bronzo è andata a Federica D’Urso che è rimasta leggermente indietro per qualche errore di troppo alla trave. Nemmeno una “medaglia di legno” per le atlete marsalesi sia nella prima giornata di gare sia nella seconda, quella della domenica, dove a scendere in campo nei livelli LB ed LA sono state 14 ginnaste, conquistando altrettanti posti sul podio. Strepitosa e lunga giornata di gara, in cui sono state conferite le medaglie d’oro a Marialaura Lo Presti e Clara Morsello nel livello LB avanzato categorie Allieve 2 e 1, a Giada Pipitone, Alice Nardelli e Ginevra Scimemi nel livello LB base categorie Allieve 1, 2 e 4, infine Christel Monacò, Clara Labita, e Irene Gentile nel livello LA base categorie Junior 1, allieve 4 e allieve 2. Le medaglie d’argento sono andate a Giada Magro nel livello LB avanzato per la categoria Allieve 1, Sara Crinelli nel livello LA base categoria Allieve 2, Giulia Cipri nel livello LA avanzato categoria junior 1 e a Giulia Pipitone nel livello LA avanzato categoria Allieve 4. La medaglia di bronzo della giornata è andata alla giovanissima Adele Struppa alla sua prima esperienza in campo federale, che sale sul terzo gradino del podio nel livello LA avanzato categoria allieve 1. Indescrivibile la soddisfazione dei dirigenti della società e dei tecnici Monica Colicchia e Gianluca Gimondo che, con tutto lo staff, stanno preparando, inoltre, il prossimo ritorno, dopo 5 anni di assenza, nel Campionato Gold a squadre, previsto sabato 26 Ottobre a Rosolini, dove la società parteciperà con ben 2 squadre.