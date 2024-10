Il Team Biondo Academy a Carrara per i Campionati del Mondo di KickBoxing

23/10/2024 07:00:00

Il primo combattimento in un Campionato del Mondo non è mai semplice da affrontare, il debutto può, sia giocare un brutto scherzo nella concentrazione, che invece regalare le motivazioni giuste per un approccio ottimale alla competizione. Soltanto la preparazione fisica, tecnica e mentale può formare i Campioni del futuro, ed a scendere in campo ai Campionati del Mondo unificati WTKA di Carrara, dal 24 al 27 ottobre, per partecipare alla kermesse più importante del pianeta nella disciplina del KickBoxing, ci sarà il Team Biondo KickBoxing Academy di Marsala che per l’importante evento non solo si è allenato al meglio, ma ha anche preparato gli atleti dal punto di vista mentale, proprio per evitare tensioni al debutto.

La società lilibetana, si presenterà ai nastri di partenza del Mondiale con Gianvito Sciacca Kicklight -47 Kg, e Giuseppe Biondo Kicklight -80 Kg. Ad essere più precisi a gareggiare per il titolo mondiale si erano qualificati, nelle quattro gare propedeutiche di Alcamo, Partanna, Misilmeri e Salemi, anche Gaetano Pavia Kicklight -79 Kg e Giovanni Calamia – 57 Kg, ma a causa di alcuni problemi personali hanno dovuto dare forfait. Curiosità dei Campionati: Giuseppe Biondo combatterà nella categoria over 40, ma tra i Maestri, giocandosi la medaglia d’oro al meglio delle due riprese da due minuti entrambe ad eliminazione diretta contro i migliori Boxeur del mondo.