24 ottobre: attentato in Turchia, caso Spano, giornali in crisi

Le principali notizie di oggi (24 ottobre 2024)

Attentato in Turchia, accuse al Pkk

La Turchia è stata colpita da un feroce attentato. Due terroristi curdi hanno attaccato una fabbrica di armi vicino ad Ankara. Il governo accusa il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk).

Francesco Spano si dimette dal Ministero della Cultura

Francesco Spano, nuovo capo di gabinetto del Ministero della Cultura, si è dimesso dopo nemmeno dieci giorni dalla nomina. Sotto attacco da Report, Pro-Vita e Fratelli d’Italia, ha dichiarato: «Non ho più la serenità necessaria a fare il mio lavoro».

Suicidio a Orlando per colpa di un chatbot

A Orlando, Florida, un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita dopo essersi innamorato di un chatbot. La famiglia intende fare causa all’app responsabile.

Le nuove fiamme di Francesco Totti

La rivista Gente ha pubblicato scatti esclusivi che immortalano Francesco Totti insieme alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, confermando voci su una nuova relazione.

Mario Balotelli vicino al Genoa

Mario Balotelli sarebbe a un passo dalla firma con il Genoa, accettando un contratto da debuttante.

Avetrana: il sindaco contro la serie TV sul delitto Scazzi

Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, si è opposto alla serie TV Avetrana – Qui non è Hollywood, chiedendo al Tribunale di Taranto di intervenire contro la Disney per proteggere l’immagine del paese.

Legge di bilancio e decreto sui Paesi sicuri

Il presidente Sergio Mattarella ha promulgato la legge di bilancio 2025 e firmato il decreto sui Paesi sicuri, chiedendo però al governo di moderare i toni nei confronti della magistratura.

Crisi della carta stampata inarrestabile

I giornalisti di Askanews sono pronti a scioperare. Il gruppo Qn ha chiesto un’autoriduzione degli stipendi, mentre La Gazzetta del Mezzogiorno ha avviato licenziamenti. Il governo rifinanzia i prepensionamenti nel settore.

Allarme Escherichia Coli in America

Negli Stati Uniti è scoppiato un focolaio di Escherichia Coli, probabilmente causato da un panino del McDonald’s. Ci sono 49 contagiati, un morto e numerosi ricoveri in dieci stati.

Morto Gustavo Gutiérrez

È scomparso a 96 anni Gustavo Gutiérrez, sacerdote e intellettuale, noto come il padre della Teologia della Liberazione.

Titoli

Corriere della Sera: Manovra, misure e tensioni

la Repubblica: Manovra, sanità tradita

La Stampa: Sanità e pensioni, beffa manovra

Il Sole 24 Ore: Detrazioni, cuneo fiscale, casa, sanità: tutte le novità della manovra 2025

Avvenire: Le detrazioni limitate / per tutti, ma tetti alti

Il Messaggero: Cultura senza pace, lascia il capo di gabinetto di Giuli

Il Giornale: Manovra e migranti, due sì di Mattarella

Il Fatto: È arrivata la stangata / Sanità e scuola in rivolta

Leggo: Manovra, medici in trincea: è sciopero

La Verità: Incarichi al compagno gay / Si è dimesso l’uomo di Giuli

Il Mattino: Bufera al Mic, via il braccio destro di Giuli

il Quotidiano del Sud: Soldi per spopolare il Sud

il manifesto: I tagli agli italiani