 La Corte dei Conti evidenzia criticità nel bilancio e nei controlli interni del Comune di Trapani

24/10/2024 11:23:00

La Corte dei Conti, nella Delibera n. 269/2024, ha rilevato significative criticità nel bilancio e nel sistema di controlli interni del Comune di Trapani. Il controllo sugli equilibri finanziari non è stato esercitato in conformità con i regolamenti dell'ente, con l’ultimo bilancio approvato risalente al 2021. Il Comune non ha inoltre approvato i budget delle società partecipate per gli anni 2022 e 2023, né ha conciliato i rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati.

Il sistema di controlli interni è stato giudicato solo parzialmente adeguato, con criticità rilevate nei controlli sugli equilibri finanziari, gestione e qualità dei servizi. Mancano azioni correttive efficaci in risposta alle irregolarità riscontrate, e la pianificazione strategica risulta compromessa dalla mancata approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione.

Anche la gestione dei fondi del PNRR presenta problemi, con carenze nella pianificazione e nel monitoraggio dei flussi informativi. La Corte ha quindi invitato il Comune a intervenire per migliorare la trasparenza e l'efficacia dei propri strumenti di controllo.