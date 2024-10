Marsala, finalmente la Fontana del Vino di piazza Pizzo verrà restaurata

24/10/2024 17:30:00

Dopo tanto tempo, dopo tante segnalazioni, dopo tanti articoli scritti da Tp24, dopo gli annunci mai divenuti fatti concreti, finalmente verrà sistemata La Fontana del Vino. L'Amministrazione Grillo ha inserito anche Piazza Francesco Pizzo con la sua “Fontana del Vino”, opera dell'artista Salvatore Fiume tra le opere di riqualificazione della città. Nata con l’intento di celebrare la vitivinicoltura, quale attività primaria del territorio marsalese, la fontana non è funzionante a causa di guasti agli impianti e presenta sulla superficie evidenti segni di incuria. Da qui la volontà di ridare decoro del monumento, partendo dal restauro della vasca.

“Rientra nel programma 2024 di riqualificazione urbana, avviata già con l’area pedonale in via Cammareri Scurti, e che riguarda anche le piazze San Francesco, Marconi e Sant'Antonino, afferma il sindaco Massimo Grillo. Un'ampia progettualità che includerà anche altre belle aree del centro storico”. L'obiettivo dei lavori è quello di valorizzare questi spazi affinchè tornino a essere punti di riferimento per la vita sociale e culturale della città, contribuendo a rendere Marsala più accogliente. Il tutto in piena sinergia con la Soprintendenza di Trapani che, in particolare, ha già concesso l'autorizzazione al restauro della vasca della “Fontana del Vino”.

L'investimento complessivo in piazza F. Pizzo è di 145 mila euro - allora proposto dall'on. Stefano Pellegrino, poi concretizzatosi in sede di approvazione della “Finanziaria” regionale - con risorse destinate a valorizzare un'opera del patrimonio artistico marsalese.