Scuolabus a Erice: famiglie protestano per i continui guasti

24/10/2024 14:39:00

Le famiglie ericine sono esasperate dai continui disservizi del trasporto scolastico. Gli scuolabus comunali, ormai vecchi e usurati, sono spesso soggetti a guasti che interrompono il servizio, costringendo i bambini a lunghe attese e i genitori a riorganizzarsi all'ultimo minuto.

Una lettera aperta, indirizzata al sindaco e letta in Consiglio Comunale dal consigliere Vincenzo Maltese, denuncia la situazione e chiede interventi urgenti. La promessa di nuovi mezzi, fatta dalla sindaca due anni fa, sembra essere caduta nel vuoto.

Purtroppo nella seduta consiliare di oggi, 24 ottobre, la sindaca era assente e nessuno degli assessori presente. Ma le famiglie attendono adesso una risposta che si spera sia concreta e arrivi in tempi brevi.

"Egregia signora Sindaco,



Come Lei sa, gli scuolabus del Comune di Erice, ormai datati e con centinaia di km di percorrenza, sono soggetti a continui guasti meccanici, che ne provocano l'arresto del funzionamento del motore, costringendo gli autisti a una sosta forzata per la riparazione e ad una conseguente interruzione del servizio stesso. Lo scuolabus rappresenta, come da Voi stessi affermato sulla pagina istituzionale del Comune, un intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni domiciliati in zone decentrate rispetto alla sede scolastica di pertinenza.

I due mezzi del Comune da Lei amministrato, ahinoi, non riescono a garantire regolarmente tale diritto ai piccoli ericini, creando non pochi disagi a molte famiglie ed ai minori residenti presso l'istituto Incoronata.

Inoltre, i mezzi sembrano non garantire sufficiente sicurezza per i piccoli alunni, spesso costretti a rimanere sullo scuolabus in panne, attendendo l'arrivo dei genitori.

Due anni fa, durante un Suo intervento a telesud, promise che avrebbe stanziato delle somme per l'acquisto di nuovi mezzi, altri scuolabus che avrebbero presto sostituito o integrato il servizio di trasporto per i più piccoli rendendolo funzionale alle reali esigenze del territorio. Ad oggi non abbiamo alcuna notizia in merito. Per questo le chiediamo di metterci a conoscenza circa le azioni poste in essere in tal senso e la tempistica necessaria alla risoluzione definitiva delle problematiche suddette.

Certi della Sua comprensione auspichiamo un immediato e proficuo intervento.

Cordiali saluti

Erice,24.10.2024

Il consigliere comunale

Avv. Vincenzo Maltese"