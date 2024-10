Elezioni CAO Trapani, la lista "Etica" batte "Cambiamo"

24/10/2024 16:30:00

È trascorsa una settimana dalle elezioni per la Commissione Albo Odontoiatri (CAO) di Trapani, e quest'anno la partecipazione degli elettori ha raggiunto livelli storici. Contrariamente alle precedenti tornate elettorali, che vedevano in lizza una sola lista, questa volta gli odontoiatri della provincia si sono trovati a dover scegliere tra due diverse proposte: la lista ETICA e la lista CAMBIAMO.

Questa competizione ha visto un'affluenza senza precedenti, con un risultato elettorale combattuto fino all'ultimo voto. La lista ETICA ha prevalso per una stretta maggioranza, ottenendo il 54% dei voti contro il 46% della lista CAMBIAMO.

I risultati delle elezioni hanno evidenziato una spaccatura quasi perfetta tra gli elettori, segnalando una forte richiesta di rinnovamento nella professione odontoiatrica. La vittoria della lista ETICA è stata espressa da una manciata di voti, lasciando comunque emergere la voce di una parte significativa della comunità che chiedeva cambiamenti.

Il gruppo CAMBIAMO, pur riconoscendo la sconfitta, ha espresso fiducia nel fatto che la nuova Commissione saprà raccogliere e valorizzare le idee e i progetti di rinnovamento espressi da chi ha votato per loro. In una nota post-elettorale, il gruppo ha dichiarato: "La divisione dei risultati elettorali non deve rispecchiarsi nella quotidianità della vita professionale. Ciò che conta è un miglioramento concreto della professione, con un impatto positivo sulla clinica e sui pazienti".

Nonostante l'esito della competizione, il gruppo CAMBIAMO ha offerto la propria collaborazione alla nuova Commissione, mettendosi a disposizione per condividere le idee che hanno caratterizzato il loro programma elettorale. "Siamo convinti che la collaborazione e la comunicazione tra colleghi siano il modo più efficace per ottenere risultati concreti per la nostra amata professione", hanno sottolineato i membri del gruppo.

Infine, il gruppo CAMBIAMO ha voluto esprimere i propri auguri al nuovo presidente e ai componenti della Commissione Albo Odontoiatri, augurando loro buon lavoro e complimentandosi per una competizione elettorale combattuta ma corretta.

Risultati dettagliati delle elezioni CAO 2024:

Sanci Vito: 139 voti

Cerami Giuseppe: 138 voti

Cruciata Federico: 135 voti

Cangemi Giovanni: 131 voti

Accardo Silvestro: 129 voti

Cruciata Francesco: 120 voti

Quinci Alberto: 114 voti

Sciurba Alfonso: 114 voti

Melodia Luciano: 114 voti

Crapisi Marianna: 113 voti

Con la conclusione delle elezioni, ora l'attenzione è tutta rivolta al futuro e alla possibilità di costruire insieme un ambiente professionale più inclusivo e soddisfacente per tutti gli odontoiatri della provincia di Trapani.