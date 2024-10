Marsala dice addio a Giovanni Lombardo, professore, poeta e uomo di pace

24/10/2024 10:55:00

Marsala si stringe nel dolore per la scomparsa di Giovanni Lombardo, figura storica e di grande spessore culturale e umano. Nato a Marsala nel 1940, Giovanni Lombardo ha lasciato un segno indelebile nella comunità, grazie alla sua lunga carriera come professore di letteratura, preside e sindacalista, nonché per il suo impegno nella Chiesa Valdese.

Giovanni Lombardo ha dedicato la sua vita alla cultura, alla poesia e all'impegno sociale, con una passione contagiosa per la vita e per il prossimo. Laureato in Lettere presso l'Università di Palermo, è stato docente di lettere e successivamente preside nelle scuole superiori, educando generazioni di studenti con dedizione e attenzione. Parallelamente, il suo lavoro come sindacalista è stato il suo modo di servire la comunità, contribuendo attivamente a migliorare le condizioni dei lavoratori, con una visione ispirata ai valori del Concilio Vaticano II e alla giustizia sociale.

Negli anni '90, Giovanni Lombardo ha fatto un passo importante nella sua vita spirituale, scegliendo di aderire alla Chiesa Evangelica Valdese. Questa scelta ha rappresentato per lui un ulteriore arricchimento personale e un nuovo percorso di fede, che ha abbracciato con la stessa passione che metteva in tutto ciò che faceva. Ha servito come Presidente del Consiglio di Chiesa di Trapani e Marsala e come membro della Tavola Valdese, dedicandosi con cura e generosità alla comunità valdese.

Ma Giovanni Lombardo non è stato solo un educatore e un uomo di fede. È stato anche un poeta, partecipe dell'Antigruppo siciliano, con diverse opere pubblicate e poesie diffuse durante manifestazioni di rilevanza politico-culturale. Le sue parole, cariche di umanità e sensibilità, continueranno a vivere attraverso le sue pubblicazioni, fra cui Il cammino del cuore e Il Giardino di Marianna, e in numerose antologie e riviste.

Negli ultimi anni della sua vita, Giovanni si era dedicato con rinnovata passione alla lettura, alla scrittura e allo sviluppo culturale della sua amata Marsala. La sua presenza ha arricchito chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e di condividere con lui il suo viaggio di vita.

La comunità valdese, insieme alla sua famiglia – la moglie Gabriella, le figlie Leda e Chiara, il figlio Davide, e i suoi adorati nipoti – piangono la sua scomparsa, ma ricordano Giovanni con amore e gratitudine, consapevoli che l'eredità che ha lasciato va ben oltre la sua dipartita. Le parole dell'Apostolo Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi riecheggiano come un messaggio di speranza: "Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è l'amore."

Giovanni Lombardo, con la sua fede, il suo impegno sociale e culturale e il suo amore per la vita, ha dimostrato che l'amore non viene mai meno. Marsala lo ricorderà sempre con affetto e riconoscenza.