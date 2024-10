A Trapani il terzo incontro attuativo del protocollo “Precedenza alla Vita”

24/10/2024 09:30:00

In data martedì 22 ottobre 2024, si è tenuto il terzo incontro formativo realizzato in attuazione del Protocollo “Precedenza alla Vita”, un progetto ideato dall’ULEPE di Trapani (Dir. Dott.ssa Rosanna Provenzano) con la collaborazione del Comune di Trapani e della Polizia Municipale, della Questura e dell’ASP di Trapani, del Comparto di Polizia Stradale e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale) di Palermo e dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada “AIFVIS-APS”.

Dopo il precedente incontro, in tema di educazione digitale, con il Vice Questore Vincenzo Di Piazza del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale) di Palermo, che ha sensibilizzato sul corretto utilizzo dei sistemi informatici e delle nuove tecnologie di IA (Intelligenza Artificiale) per evitare di incorrere -come autore o vittima- in comportamenti illeciti, l’evento di oggi ha visto la partecipazione del Vice Questore della Polizia Stradale sez. Trapani, dott.ssa Maria Adelaide Tedesco, che ha informato i partecipanti sulle conseguenze giuridiche della guida in stato di alterazione psico-fisica da abuso di sostanze alcooliche e/o stupefacenti.

Informare ed educare su questi temi è di fondamentale importanza sia come prevenzione “primaria”, rivolta cioè alla collettività in generale, ma anche in termini di prevenzione “terziaria”, finalizzata ad evitare i comportamenti recidivanti delle persone già in esecuzione penale.

Il quarto incontro sarà tenuto a cura dei medici psichiatri dell’ASP di Trapani-UOC Dipendenze Patologiche, dott.ssa Montera e dott. Cipresso, che affronteranno il tema dell’utilizzo di sostanze psicotrope analizzando le problematiche sanitarie e sociali ad esso connesse.