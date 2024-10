Rotary e Interact Club Marsala al Festival Vie dei Tesori

24/10/2024 19:05:00

Il Rotary Club Marsala e l’Interact Club Marsala hanno partecipato attivamente al Festival Le Vie dei Tesori, tenutosi in città nei primi tre weekend di ottobre. Questa collaborazione tra i rotariani e i giovani dell’Interact ha rappresentato un’occasione significativa per rafforzare il dialogo intergenerazionale e promuovere una cooperazione basata sullo scambio di idee e sulla condivisione di esperienze.

Coordinati dalla Delegata al Progetto Sara Campo, i soci rotariani hanno accolto i numerosi visitatori, mentre i giovani, sotto la guida della Presidente Carla Maria D’Angelo, hanno svolto il ruolo di guide turistiche, accompagnando i visitatori per quattro ore sia al mattino che al pomeriggio. Due i siti culturali affidati ai club: il Palazzo VII Aprile, in Piazza della Repubblica, e il Palazzo Comunale di via Garibaldi (Quartiere Spagnolo), dove per l'occasione è stato esposto il prezioso Trittico Fiammingo.

I visitatori, molti dei quali stranieri, hanno espresso grande apprezzamento per la qualità delle visite guidate offerte dai giovani dell’Interact. Inoltre, i rotariani hanno svolto un ruolo attivo nel migliorare l’esperienza di visita: su iniziativa del Presidente Andrea Aldo Galileo, hanno collaborato con l’Assessore al Turismo Salvatore Agate per ripristinare l’impianto idrico della fontana nel cortile del Quartiere Spagnolo, rendendo l’atmosfera più accogliente e vivace.

Il Palazzo VII Aprile, costruito nel XV secolo, ha una lunga storia legata all’amministrazione della giustizia e alla resistenza borbonica del 1860, mentre il Palazzo Comunale, originariamente sede del quartiere militare spagnolo, è oggi uno degli edifici istituzionali più rappresentativi di Marsala. Il fiore all'occhiello dell’esposizione è stato il Trittico Fiammingo, attribuito al pittore Von Groote della Scuola di Anversa, che, dopo il festival, tornerà al Museo del Convento del Carmine.

Questa iniziativa ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra giovani e adulti, confermando il valore del volontariato culturale per la promozione del patrimonio locale.