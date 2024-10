Ottime performance per le ginnaste della Marsala Gym Lab ai Campionati Individuali Silver

24/10/2024 08:00:00

È ripartito il Campionato Individuale Silver di ginnastica artistica femminile indetto dalla Federazione ginnastica d'Italia. Pronte nella giornata di sabato, i livelli LC ed LD, LC3 ed LD3 base e avanzato. Per la Marsala Gym Lab Giorgia Angileri vince la medaglia d'argento nel livello LC base al suo primo esordio. Nessun'altra partecipante in tali livelli per le Gymlabine marsalesi che hanno orientato la programmazione già dalla preparazione estiva al settore Eccellenza, i cui programmi si basano sul codice dei punteggi internazionale con alcune semplificazioni e dove già lo scorso fine settimana hanno totalizzato tre ori. Domenica invece è stato il turno dei livelli LA ed LB, LA3 ed LB3 base e avanzato. Sedici le Gymlabine schierate nei soli livelli con le parallele. Dieci ginnaste su sedici hanno portato in gara il programma del livello successivo rispetto alle competizioni precedenti, tre hanno deciso di mantenere il livello già disputato, mentre le restanti tre hanno partecipato alla prima gara federale della carriera agonistica. Due ori con Elena Genna (LA avanzato allieva 4) e Viola Licari (LB base allieva 3); cinque argenti con Benedetta Rallo (LB avanzato allieva 4), Anna Genna (LA avanzato allieva 1), Sophia Orlando (LB base allieva 4), Bianca Pruneri (LA base allieva 4), Chiara Isacco (LB base Junior 1); tre bronzi con Maria Lombardo (LB avanzato Junior 2), Alyssa Milazzo (LA avanzato Junior 1), Greta Patti (LB base allieva 3); ben 5 "medaglie di legno" con Clara Moretti, Greta Denaro, Valeria Sorrentino, Giulia Pantaleo e Alice Denaro, infine un quinto piazzamento con Viola Lombardino. Parimenti importanti per la MGL ognuno dei risultati ottenuti, comprese le medaglie di legno frutto del lavoro, dell'impegno e della passione di ogni giovane ginnasta nonché delle famiglie e dei tecnici che le seguono.

Fortunatamente nessuna ginnasta resta esclusa dalla Winter Edition di Rimini essendo ad iscrizione libera e senza fasi regionali qualificanti per i livelli LA, LA3, LB, LB3 LC, LC3, LD ed LD3 e alla quale la MGL parteciperà con una bella rappresentanza. Pronte per il prossimo sabato le ginnaste della squadra MGL Gold allieve 3A e le ginnaste del settore Eccellenza, le quali cercheranno di aggiudicarsi i titoli di Campioni Regionali 2024, possibilità purtroppo non concessa ai livelli silver in cui non c'è alcun titolo in palio. Assente la squadra MGL Gold 3B che ha subito purtroppo due infortuni dovendo così rinunciare al Campionato. Tante novità in arrivo alla Scuola di ginnastica artistica Marsala Gym Lab, tra cui il Laboratorio di Circo, rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, con il Circ'opificio di Palermo e che si svolgerà Sabato 14 dicembre e Sabato 18 gennaio presso la sede addestrativa sita in Contrada San Silvestro 334 G a Marsala.