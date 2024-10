Trasporti in Sicilia, l'ASPMI incontra l'assessore regionale Aricò

24/10/2024 18:38:00

Questa mattina, mercoledì 23 ottobre, una delegazione di ASPMI ha incontrato l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò, per discutere le problematiche legate al trasporto pubblico per il personale militare. La rappresentanza di ASPMI era composta dal Segretario Regionale Sicilia, Calogero Frenda, e dal Membro della Segreteria Nazionale, Gianfranco Tramonte. All'incontro ha partecipato anche l'On. Giuseppe Bica, membro della Commissione Legislativa Permanente Cultura, Formazione e Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il dialogo, avvenuto in un clima di cordialità, ha segnato un importante passo avanti nella collaborazione tra ASPMI e le istituzioni regionali, affrontando il tema del pendolarismo militare. Al centro delle discussioni, le criticità del trasporto pubblico, in particolare riguardanti le autolinee e le ferrovie, che rappresentano un servizio essenziale per i militari.

Il confronto si è reso urgente a seguito di numerose segnalazioni ricevute da ASPMI, che ha riportato le difficoltà causate dalle recenti sospensioni delle corse da parte dell'Azienda Siciliana Trasporti (AST), che hanno colpito diverse province. Queste interruzioni hanno creato disagi significativi per il personale militare, complicando lo spostamento verso le sedi di servizio.

ASPMI ha sottolineato la necessità di soluzioni rapide ed efficaci per garantire un trasporto pubblico affidabile e adatto alle esigenze del personale militare. L'Assessore Aricò e l'On. Bica si sono mostrati attenti alla questione, riconoscendo l'importanza di garantire una mobilità efficiente per tutti i cittadini, inclusi i militari, e si sono impegnati a collaborare per migliorare la situazione.

L'incontro dimostra l'efficacia della collaborazione tra istituzioni civili, militari e sindacali nel trovare soluzioni concrete per il bene collettivo. ASPMI continuerà a seguire da vicino la questione, lavorando per rappresentare al meglio le esigenze dei militari e migliorare le loro condizioni di lavoro e vita.