Emozioni in mare a Trapani: il Trofeo Ciaccio Montalto entra nel vivo

24/10/2024 15:44:00

Preparatevi a un weekend di grande vela a Trapani! Sabato e domenica prossimi le acque della nostra città saranno teatro delle regate conclusive del "Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto", giunto alla sua settima edizione. Un evento che unisce la passione per il mare al ricordo di un grande magistrato trapanese, tragicamente scomparso.

Venti imbarcazioni provenienti da tutta la Sicilia si sono sfidate nelle scorse settimane, suddivise nelle categorie ORC B, C e D. Al momento, "Quattro Gatti" guida la classifica ORC B, "Pure" domina in ORC C e "Dream On" è in testa in ORC D. Ma tutto può ancora cambiare!

Tra le protagoniste più attese c'è "Elima", la barca detentrice del trofeo, pronta a difendere il titolo con le unghie e con i denti. E poi c'è "Vega", un'imbarcazione con una storia speciale: confiscata ai trafficanti e affidata alla Lega Navale di Trapani, è stata rimessa a nuovo e ora solca le onde con un equipaggio d'eccezione composto da uomini delle forze dell'ordine e da un magistrato. Un simbolo di legalità e giustizia che rende omaggio al giudice Ciaccio Montalto, grande appassionato di vela.

La premiazione si terrà presso la Lega Navale, che ha annunciato una bellissima novità: "Vega" cambierà ufficialmente nome in "Vega - Ciaccio Montalto", per ricordare per sempre il magistrato e il suo legame con il mare.

Non perdetevi questo appuntamento con lo sport e la memoria: sabato e domenica le regate e poi la premiazione, per un weekend all'insegna delle emozioni e dei valori più importanti.