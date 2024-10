Al via oggi a Marsala Sicil.AI, il primo festival sull'intelligenza artificiale

25/10/2024 06:00:00

Marsala diventa il cuore pulsante dell'innovazione con l'inizio del primo Festival Sicil.AI, un evento dedicato interamente all'esplorazione dell'intelligenza artificiale.

Organizzato da Tp24 e Rmc 101, con il patrocinio del Comune di Marsala, la Regione Siciliana e il Polo Universitario di Trapani, il festival si svolge oggi e domani, 25 e 26 ottobre, presso il Complesso Monumentale di San Pietro.

Due giorni di innovazione e scoperta

Il Sicil.AI Festival offre un ricco programma che include panel di discussione, workshop interattivi e incontri educativi nelle scuole locali, offrendo una piattaforma unica per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia per connettersi e condividere idee. Gli argomenti spazieranno dall'IA applicata alla politica e all'educazione, fino al suo impatto su giornalismo, narrazione e industrie creative.



Programma del Festival

Venerdì 25 Ottobre: La giornata si aprirà con sessioni interattive nelle scuole di Marsala, seguite da panel come "Come l'intelligenza artificiale sta cambiando la politica" e "Intelligenza Artificiale nella Scuola: Rivoluzione o Evoluzione Educativa?"

Sabato 26 Ottobre: Continueranno le discussioni con temi come "Intelligenza artificiale: sogno, realtà o incubo del giornalismo?" e workshop specializzati come "ChatGPT per giornalisti".

Inoltre, il festival sarà un'occasione per sperimentare direttamente le tecnologie AI più recenti, con dimostrazioni e prove pratiche disponibili per tutti i partecipanti.



Un'occasione di crescita e dialogo "Siamo entusiasti di ospitare il primo festival sull'intelligenza artificiale in Sicilia, che mette in luce il dinamismo e l'innovazione della nostra regione", afferma il direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo. "Il Sicil.AI è più di un festival; è un incubatore di idee e un punto di incontro per pionieri e curiosi, pronti a scoprire e plasmare il futuro dell'IA."



Per ulteriori informazioni sul festival e per il programma dettagliato, visitate il sito web ufficiale: www.sicil.ai.