Alcamo, in contrada Gammara una via intitolata a Don Giuseppe Falzone

25/10/2024 14:30:00

Domenica mattina alle 10.00 ci sarà la cerimonia d’intitolazione di una via, in contrada Gammara nei pressi del supermercato Paghi Poco, dedicata a Don Giuseppe Falzone, salesiano per vocazione, sacerdote dal 1954 e dal 1958 fino al 1972 presente ad Alcamo; a seguire ci sarà la Santa Messa presso la Parrocchia Anime Sante alle ore 12.

Il ricordo di Don Falzone è sempre vivo nella comunità alcamese grazie alla grande eredità lasciata che va dall’Oratorio Centro Giovanile, luogo di aggregazione, presso la Parrocchia Anime Sante, al GREST, ed ancora la costruzione della Cripta, la Chiesa Stella Maris ad Alcamo Marina e tante altre opere al servizio dei poveri ed emarginati.

“Abbiamo voluto che fosse intitolata una via a Don Giuseppe Falzone che ci ha lasciato un grande patrimonio morale e spirituale, si è distinto per la sua azione di comunicatore - le parole del sindaco Surdi -;in tanti lo ricordano quale uomo di studio e di azione che, durante la sua permanenza ad Alcamo, ha avuto un dialogo solidale con i fedeli, credendo fortemente nel ruolo della Chiesa in difesa della dignità umana. L’insegnamento di Don Falzone è stato un impegno fondato sulla fede e fiducia verso il futuro per l’avvenire dei nostri figli”.