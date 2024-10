Calatafimi, conferiti dal sindaco Gruppuso due elogi alle associazioni di volontariato

25/10/2024 15:00:00

Lo scorso 22 ottobre, durante il Consiglio Comunale di Calatafimi Segesta, il sindaco Francesco Gruppuso ha conferito degli importanti elogi a due organizzazioni fondamentali per il supporto offerto alla comunità: la ERA European Radioamateurs Association - Sezione Provinciale di Trapani (Calatafimi Segesta) e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Alcamo ODV, sezione di Calatafimi Segesta.

In particolare, il sindaco ha espresso gratitudine nei confronti dei Radioamatori ERA, per il loro prezioso contributo nella lotta agli incidenti boschivi e per le operazioni di gestione delle emergenze dovute al dissesto idrogeologico degli anni scorsi. La loro attività è stata di grande rilevanza per la salvaguardia del territorio e per l’intervento in situazioni critiche.

Un riconoscimento speciale è andato anche alla Croce Rossa Italiana, guidata dalla presidente Veronica Amodeo, per l’attivazione del Banco Alimentare e per il costante impegno nel fornire assistenza sociale e sanitaria alla comunità, specialmente in periodi di difficoltà.

Il sindaco, insieme all'amministrazione comunale e al consiglio comunale, ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno dei volontari e delle volontarie, che operano quotidianamente per il benessere e la sicurezza della popolazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Eugenio Giorgio Infantolino, presidente della sezione ERA, e a Veronica Amodeo, per la dedizione dimostrata nelle rispettive attività.

Questo riconoscimento ufficiale rappresenta un importante segno di stima da parte delle istituzioni locali verso chi contribuisce in modo determinante al sostegno della comunità, soprattutto in tempi di emergenza e difficoltà.