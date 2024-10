Cimitero di Trapani: Fileccia verifica di persona e documenta lo stato dei padiglioni

25/10/2024 06:00:00

Dopo le dichiarazioni dell'assessore ai servizi Cimiteriali Giuseppe La Porta e del dirigente ai Lavori Pubblici Orazio Amenta, il consigliere Tore Fileccia (gruppo misto) ha effettuato un sopralluogo al cimitero di Trapani per verificare di persona lo stato dei padiglioni 3, 4, 5 e 6, al centro della polemica sulla sicurezza.

La preoccupazione di Fileccia, espressa durante la seduta consiliare, riguarda le condizioni strutturali di questi padiglioni, dove il ferro dei pilastri portanti appare visibilmente deteriorato e si sbriciola al tatto. Per questo motivo, il consigliere ha chiesto formalmente un ricalcolo statico per accertare la sicurezza delle strutture, soprattutto in vista dell'imminente 2 novembre, quando si prevede un'affluenza massiccia di visitatori.

"Se ci fosse un problema di stabilità delle palazzine, avremmo già inibito la struttura" - ha risposto Amenta, aggiungendo che è stato incaricato un ingegnere strutturista per la predisposizione di un intervento di manutenzione straordinaria.

"Sono venuto di persona a vedere la situazione - dichiara Fileccia nel video pubblicato sui social - e a documentare lo stato dei padiglioni, dopo che l'ingegnere Amenta ha rassicurato tutti sulla loro sicurezza".

Fileccia mostra le criticità strutturali dei padiglioni, evidenziando lo spazio tra il cemento e il ferro portante: "Guardate! Questo è quello che tiene il peso, ma ci hanno rassicurato che tutto va bene". Il consigliere esprime perplessità e annuncia di voler accedere agli atti per verificare se sia stata effettivamente condotta una verifica statica.

Nel video, Fileccia mostra anche i lavori in corso per il ripristino dell'acqua, confermando la presenza degli operai e l'arrivo dei pezzi di ricambio per i rubinetti. "Ci hanno detto che l'acqua ci sarà a breve - afferma - speriamo che sia vero".

Fileccia conclude il suo sopralluogo con una nota polemica: "Questo è il cimitero di Trapani, tra pochi giorni arriveranno migliaia di persone per il 2 novembre e noi siamo ancora qui a parlare di acqua e di sicurezza. Spero che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità".

Il video di Fileccia solleva ancora una volta dubbi e preoccupazioni sulla situazione del cimitero a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti. La richiesta di accesso agli atti presentata dal consigliere potrebbe fare luce sulla vicenda e chiarire se le rassicurazioni fornite da Amenta siano supportate da documenti ufficiali.