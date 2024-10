Benenati Ceramiche main sponsor del 1°Rally Vally del Belice

25/10/2024 17:20:00

Il 1° Rally Valle del Belice – Trofeo della Legalità vedrà la partecipazione di Benenati Ceramiche come Main Sponsor. Un evento che si preannuncia ricco di emozioni e che avrà luogo sabato 26 e domenica 27 ottobre, coinvolgendo i Comuni di Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.

In occasione di questa importante manifestazione sportiva, il CEO e Co-Fondatore di Benenati Ceramiche, Raffaele Benenati, ha dichiarato: “Noi siamo molto vicini allo sport, pertanto, è un dovere e un piacere essere presenti a questa importante manifestazione per dare anche lustro al nostro territorio.”

L'evento, che celebra i valori dello sport e della legalità, rappresenta anche un'occasione per promuovere e valorizzare la Valle del Belice, una zona ricca di storia e di bellezze naturali. L'Automobile Club Trapani, in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, si occupa dell'organizzazione dell'evento. Due giorni intensi, perfetti per gli appassionati di motori e per chi ama il territorio siciliano.

Un appuntamento imperdibile, all'insegna del divertimento e della passione, che si propone di diventare un punto di riferimento per gli eventi sportivi della Sicilia occidentale.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)