Marsala, "Diritto e Letteratura: un viaggio tra arte e giustizia" per gli studenti del Liceo Giovanni XXIII

25/10/2024 09:09:00

Il Liceo Classico "Giovanni XXIII" di Marsala ha dato vita a un importante progetto formativo dal titolo "Diritto e Letteratura: Un viaggio senza tempo tra arte, giustizia e realtà", che coinvolgerà gli studenti in cinque appuntamenti, tra il 2024 e il 2025, nelle aule del Tribunale di Marsala e del Tribunale di Palermo. Il primo incontro si terrà il 25 ottobre alle ore 9:00, e vedrà la partecipazione dell’avvocato Giuseppe Spada, che parlerà di "Letteratura e diritto: interazioni senza tempo".

Gli incontri successivi seguiranno un percorso tematico di grande rilevanza:

Il 29 novembre, alle ore 9:00, l'avvocato Adele Pipitone e l’avvocato Iacopo Benevieri discuteranno di "La parola dei reati di genere tra arte e realtà".

Il 17 gennaio, il dottor Giuseppe Lisella affronterà il tema delle "Storie di legge e letteratura del XX secolo".

Il 21 febbraio, il dottor Francesco Paolo Pizzo chiuderà la serie di incontri con una riflessione su "Legge e Giustizia nel Teatro Greco".

Il progetto trae ispirazione dal pensiero del giurista Pietro Calamandrei, che nel suo saggio del 1924 "Le lettere e il processo civile" sottolineava come la letteratura possa offrire una visione più concreta e intuitiva della giustizia rispetto ai tradizionali trattati tecnici. Questa iniziativa vuole avvicinare gli studenti al mondo del diritto attraverso un dialogo aperto con esperti del settore, mostrando loro come il diritto, la cultura e la letteratura siano strettamente intrecciati nella comprensione della realtà.

L'obiettivo è stimolare l'interesse dei giovani liceali non solo per il diritto inteso come sistema di norme, ma anche come modo di pensare e di interpretare la realtà. Attraverso queste discussioni, si vuole dimostrare che il diritto non è solo un insieme di regole, ma una visione che può cambiare e adattarsi nel tempo, plasmando la società e offrendo nuovi orizzonti di riflessione.

Il progetto mira a far comprendere che lo studio del diritto in connessione con la letteratura non rappresenta una "divagazione", bensì un arricchimento culturale e formativo. Come afferma il professor Giuseppe Todaro, referente del progetto, l’avvocato, nella sua professione, deve confrontarsi quotidianamente con problemi reali e complessi, e la risoluzione di questi problemi richiede non solo competenza, ma anche creatività, spirito di iniziativa e, in certi casi, una visione più "letteraria" della realtà.

Un sentito ringraziamento va alla Dott.ssa Annalisa Amato, al Dott. Fabrizio Guercio, al Dott. Gabriele Di Girolamo, al Dott. Francesco Paolo Pizzo, al Dott. Giuseppe Lisella, agli avvocati Adele Pipitone e Giuseppe Spada, e alla Dirigente Scolastica Marialuisa Asaro, oltre a tutto lo staff di Presidenza, al Prof. Luca Facciolo e al Dott. Davide Trupia per il loro sostegno e la loro collaborazione.