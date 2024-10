Marsala: "Diamogli una nuova vita", l'iniziativa del gruppo Scout Agesci

25/10/2024 17:00:00

"Diamogli una Nuova Vita", è l'inizativa del Gruppo Scout AGESCI Marsala 2 con la quale invita i cittadini a donare uniformi scout e materiale da campeggio inutilizzato. "Quante volte abbiamo aperto un armadio e trovato vecchie uniformi, sacchi a pelo, tende o zaini dimenticati? Spesso, questi oggetti rappresentano non solo un ricordo, ma anche una barriera per i nuovi associati che, per diversi motivi, trovano difficile affrontare l’acquisto di nuovo materiale", scrivono i responsabili del gruppo scout.

L'obiettivo di questa raccolta è chiaro: rendere più accessibile il mondo scout a tutti i ragazzi e le ragazze, affinché possano vivere esperienze indimenticabili senza il peso delle spese iniziali. Sappiamo che molti di loro potrebbero non avere le risorse necessarie per acquistare le attrezzature, eppure meritano la possibilità di esplorare, scoprire e crescere.

Questa iniziativa non si limita a sostenere i giovani, ma contribuisce anche a un importante messaggio di sostenibilità. Ridurre gli sprechi è fondamentale in un'epoca in cui il nostro ambiente richiede attenzione e rispetto. Dare una nuova vita a oggetti che non usiamo più significa anche contribuire a un futuro migliore per le generazioni a venire.

Come Partecipare

Chiunque desideri contribuire può farlo contattando il Gruppo Scout AGESCI Marsala 2. Le modalità di donazione sono semplici e accessibili: Claudio: 3898371032

Giusi: 328835384 Facebook: Villa Gaia Marsala 2

Ogni contributo, che sia piccolo o grande, può fare la differenza. La vostra generosità non solo aiuterà a fornire equipaggiamento a chi ne ha bisogno, ma offrirà anche ai nuovi scout l’opportunità di formare ricordi e amicizie che dureranno una vita.

"In un momento in cui il mondo ha bisogno di connessione e solidarietà, facciamo un passo avanti insieme. Ridare una nuova vita alle uniformi e al materiale da campeggio è un gesto che parla di comunità, di storia e di futuro. Sosteniamo i nostri ragazzi, per far sì che anche loro possano vivere l’avventura e la magia del mondo scout", conclude il direttivo del gruppo Scout.