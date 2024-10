Un torneo di tennis per ricordare Bianca Gandolfo e sostenere l'Oncologia

25/10/2024 13:40:00

Trapani si prepara ad un weekend di sport e solidarietà con la VI edizione del torneo di tennis "Bianca Gandolfo".

Questo fine settimana, il Circolo Tennis Trapani ospiterà la sesta edizione del torneo in memoria di Bianca Gandolfo, socia del Circolo e dirigente farmacista dell'ASP di Trapani, scomparsa prematuramente. L'evento, che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre, non è solo un'occasione per ricordare l'impegno professionale e sportivo di Bianca, ma anche un'opportunità per contribuire concretamente al miglioramento delle cure oncologiche nella provincia.

Il ricavato del torneo, infatti, sarà devoluto al Reparto di Oncologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per l'acquisto di una nuova strumentazione. Un gesto di solidarietà che testimonia la sensibilità del Circolo Tennis Trapani verso i temi sociali e la sua volontà di promuovere iniziative a sostegno della comunità.

Il torneo, che si svolgerà con la formula del doppio giallo misto, vedrà la partecipazione di numerosi tennisti amatoriali provenienti da diversi circoli della città e della provincia. Un momento di sport e condivisione all'insegna della beneficenza.

La manifestazione si arricchirà ulteriormente con la presenza di una rappresentanza del Comitato per la Radioterapia a Trapani, che fornirà un aggiornamento sull'iter per la realizzazione del Reparto di Radioterapia all'ospedale Sant'Antonio Abate, un progetto atteso da oltre 14 anni.

La premiazione, prevista per domenica alle ore 12.00, vedrà la partecipazione del presidente del Circolo Tennis Trapani, avv. Umberto Coppola, del direttore amministrativo dell'ASP, dott. Danilo Palazzotto e dei familiari di Bianca Gandolfo. Un momento toccante per ricordare una donna speciale e il suo impegno per la comunità.