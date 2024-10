Ciclismo, a Castelvetrano c'è la 5^ Randonnèe del cannolo

25/10/2024 09:25:00

Arriva alla sua quinta edizione la “Randonnèe del cannolo”. L’appuntamento ciclistico organizzato dalla ASD Dirty bike Castelvetrano per domenica 27 ottobre, chiude una stagione ricca di soddisfazioni con un primo posto in classifica nel “Gran brevetto dei Normanni 2024” e la conquista della Master Audax Oro del tesserato Bartolomeo Marmoreo.

La manifestazione sportiva di domenica è rivolta alle mountain bike, alle gravel e alle E-bike.

I percorsi saranno due: quello da 80km e 1594 metri di dislivello, da percorrere entro 8 ore, con brevetto BOR/ARI insieme alla “Festa della bicicletta” per ragazzi dai 10 ai 17 anni accompagnati da tutor. E la ciclo pedalata da 60km, OR/ARI

La partenza sarà in via Tagliata n°7 tra le 7:00 e le 8:00 e si accettano anche ciclisti non tesserati. Le iscrizioni on line sono possibili su www.audaxitalia.it

Per maggiori informazioni si può chiamare Giovanni Mazzotta al 3312004656 o visitare il sito www.dirtybikecastelvetrano.it.