Volley: seconda trasferta per la EnoDoro Marsala Volley, direzione Bisceglie in Puglia

25/10/2024 13:00:00

Il terzo appuntamento in calendario, del Campionato serie B1 di Volley femminile, prevede una trasferta in terra pugliese per la EnoDoro Marsala Volley che affronterà la locale Star Volley Bisceglie di Coach Marco Breviglieri. La matricola pugliese, nei primi due confronti stagionali, ha affrontato solo compagini corregionali conquistando un solo punto nel match perso in casa contro Castellana Grotte e cedendo l’intera posta in palio in quel di Fasano. Il lungo curriculum dell’ottimo Coach, l’aver affrontato solo derby e la qualità del roster stagionale delle avversarie, sono campanelli di allarme che Coach Luca D’Amico ha tenuto in debito conto per questa seconda trasferta chiedendo alle proprie atlete un attento lavoro settimanale al fine di affrontare la sfida con l’approccio che merita.

“Siamo cariche per questa difficile partita che ci aspetta - dichiara la Centrale Giulia Caserta – loro hanno una squadra ben attrezzata e siamo sicure che possono migliorare i risultati che hanno ottenuto sino ad oggi. Abbiamo preparato bene la sfida e non vediamo l’ora di giocarla”.

“Abbiamo iniziato bene con due vittorie da tre punti – dichiara il Direttore Sportivo Maurizio Buscaino - potrei dire non c’è due senza tre ma non è così. Bisceglie ha un roster importante composto da giocatrici che hanno già vinto questo Campionato ed anche la lunga trasferta sicuramente non ci aiuta”.

Tanta è l’attesa per questo match tra i tifosi della EnoDoro Marsala Volley, che la scorsa settimana hanno assiepato gli spalti del Palazzetto lilibetano, non fosse altro perché un risultato positivo, in una così insidiosa trasferta, diverrebbe un ulteriore richiamo al fine di affollare sempre più l’impianto marsalese nelle partite casalinghe. Sarà possibile seguire l’andamento del match collegandosi, sabato 26 ottobre 2024 con inizio alle 19.00, alla pagina facebook “Marsala Volley” ove verrà comunicata l’eventuale diretta streaming. L’arbitro dell’incontro Star Volley Bisceglie Vs EnoDoro Marsala Volley sarà il Sig. Marcello Rutigliano coadiuvato dal Sig. Maurizio Martini.