Cattura di Messina Denaro, encomio al comando dei carabinieri di Palermo

Il generale di divisione Giuseppe Spina, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il comando provinciale dei Carabinieri di Palermo. Ad accoglierlo presso la storica sede intitolata all’eroe risorgimentale Giacinto Carini è stato il generale di brigata Luciano Magrini, comandante provinciale.

Un momento particolarmente significativo della visita è stata la consegna di un encomio di reparto al comando provinciale di Palermo per il decisivo contributo alla cattura del latitante Matteo Messina Denaro, avvenuta il 16 gennaio 2023. Dal comando hanno sottolineato come questo riconoscimento metta in evidenza l’efficacia e la determinazione dei Carabinieri nella lotta contro il crimine organizzato.

Durante l’incontro, il generale Spina ha avuto modo di incontrare una rappresentanza dei Carabinieri in servizio nel capoluogo e nelle oltre cento stazioni dislocate nella provincia, oltre a componenti dei reparti speciali dell’Arma e dell’associazione nazionale carabinieri. Rivolgendosi loro, ha espresso un caloroso ringraziamento per l'impegno quotidiano e i risultati operativi ottenuti, che dimostrano costante dedizione e professionalità. Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto ai militari in congedo, custodi dei valori dell’Arma.

Nel suo intervento, il generale Spina ha elogiato l’impegno profuso nella pianificazione e realizzazione dei servizi preventivi, sottolineando l'efficacia delle attività di controllo svolte nelle aree urbane maggiormente frequentate. "Queste operazioni – ha dichiarato – non solo garantiscono la sicurezza dei cittadini, ma rafforzano anche la fiducia della popolazione nelle istituzioni". Ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione tra i reparti territoriali e i reparti speciali dell’Arma.

A conclusione della visita, il generale Spina ha visitato alcuni locali del comando provinciale, soffermandosi sul nucleo operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, la sezione investigazioni scientifiche e il laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti.