La Trapani Shark si gioca il primato in classifica contro Tortona

26/10/2024 07:00:00

Vincere contro Tortona per concedersi, almeno una notte, da prima in classifica. E' il grande obiettivo della Trapani Shark, impegnata questa questa sera alle 19.30 contro i lombardi in un incontro dal grande valore, valevole per la quinta giornata del campionato di serie A.

E' uno scontro diretto tra formazioni che ambiscono a inserirsi nella lotta con Milano e Bologna quantomeno per accedere alle semifinali scudetto, e poi, chissa.

Trapani viene da tre vittorie consecutive che hanno aumentato, ancor di più, l'entusiasmo attorno a una squadra che già viaggiava a mille. E ora in palio c'è il primo posto.

I granata sono nel gruppone delle seconde dietro soltanto a Trento, capoclassifica con 8 punti, che, però, giocherà domenica. E, allora, in caso di successo contro Tortona, la Shark si ritroverebbe prima in classifica, almeno per una notte.

Contro Tortona, però, non sarà facile, perché l'avversario è di quello tosto, già da anni protagonista del campionato di serie A oltre che nelle Coppe Europee, dove si è qualificata grazie all'ottimo torneo passato, meritandosi l'accesso alla Champions League.

Trapani sta bene anche dal punto di vista fisico, perché Galloway e Pleiss ormai sono recuperati e devono soltanto migliorare la loro condizione fisica, ma già contro Varese hanno fatto intravedere segnali incoraggianti.

I granata sono chiamati anche a una ottima prova difensiva, al momento l'unico neo di una squadra che gira a mille. Perché in quattro partite, soltanto in una occasione Trapani ha tenuto l'avversario sotto gli 80 punti e, per le squadre di Jasmin Repesa, questo è un elemento di novità, considerato che il coach croato presta sempre molta attenzione proprio alla difesa.

Alibegovic e compagni, però, in questo momento sono in stato di grazia e lo dimostrano le continue rimonte nelle quali si producono nel corso delle partite.

Adesso è arrivato il momento, però, di evitare di finire tanto indietro nel corso della partita e giocarsi la gara senza particolari sbavature, soprattutto se si arriva a giocarsi il primo posto in classifica.