Intelligenza artificiale, concerti e templi. Weekend tra innovazione e cultura in provincia

26/10/2024 06:00:00

Dal festival sull'intelligenza artificiale di Marsala alla musica dal vivo a Segesta,

la provincia di Trapani si prepara a un fine settimana ricco di stimoli, dove innovazione e cultura si incontrano. Ecco gli eventi:

MARSALA - Sicil.AI, il primo festival siciliano dedicato interamente all’intelligenza artificiale, trasforma Marsala nel centro dell'innovazione. Organizzato da Tp24 e Rmc 101 con il patrocinio del Comune di Marsala, della Regione Siciliana e del Polo Universitario di Trapani, il festival offre un programma intenso che esplora le applicazioni e le sfide dell'IA. Sabato 26 ottobre, la giornata si apre con STOR.IA: storie di imprese che utilizzano l’intelligenza artificiale, presentate da Carlo Rallo (Tp24) presso la caffetteria del Complesso Monumentale di San Pietro. Segue un workshop di successo, dedicato all’uso di ChatGPT per giornalisti, condotto da Giorgio Sestili, con l’intervento di Vittorio Corradino dell'Odg Sicilia, nella sala multimediale (posti già esauriti). Il pomeriggio entra nel vivo con un panel sull’IA e il giornalismo, dove giornalisti ed esperti, tra cui Nino Amadore (Il Sole 24 Ore) e Mauro Santaniello (Università di Salerno), si interrogano sulle potenzialità e i limiti dell’IA nel mondo dell’informazione. La discussione prosegue con Sara Giudice, Giorgio Sestili e Nello Trocchia che esplorano la sfida del giornalismo davanti all’intelligenza artificiale. La giornata si conclude con un dialogo su paure e speranze, "Chi ha paura dell’IA?", a cui partecipano Mimmo Turano (Assessore Regionale) e il Gen. Paolo Poletti, Vicepresidente Digimetrica. A seguire, un ultimo confronto creativo dedicato a IA e Storytelling, con editor e artisti che indagano le nuove frontiere narrative e artistiche aperte dall’intelligenza artificiale. Per tutta la giornata, i visitatori possono esplorare applicazioni e programmi innovativi presso il Complesso di San Pietro, vivendo un’esperienza immersiva e concreta nelle possibilità dell'IA. Maggiori informazioni sul sito https://www.sicil.ai/





CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Il festival letterario "Contaminazioni" si conclude sabato 26 ottobre con la partecipazione di Gigliola Alvisi, che presenterà il suo libro "Storie senza frontiere" (ed. Piemme). Alvisi dialogherà con Rossella Barbara ed Elisabetta La Gattuta, operatrice di Medici Senza Frontiere. Saranno presenti anche i ragazzi del laboratorio espressivo curato da Adriana La Porta. Appuntamento alle ore 18 presso il castello arabo normanno di Castellammare del Golfo.

CALATAFIMI SEGESTA - Dopo il successo della prima fase al Parco Archeologico di Naxos, il Festival “Ierofanie” prosegue al Parco Archeologico di Segesta con un weekend intenso di musica e danza immersi nella natura e nella spiritualità del luogo. Sabato 26 ottobre, ore 19:30: Presso il suggestivo Tempio di Segesta si esibiranno i Santamarea con il concerto "Splendere". Questo giovane gruppo di artisti della generazione Z porterà sul palco una vibrante fusione di sonorità post-rock, mediterranee e ritmi tribali, ispirati dai paesaggi siciliani e dall’energia delle coste carinesi. La band – composta da Stefano Gelardi (voce, piano, synth), Noemi Orlando (basso, synth, cori), Michele Gelardi (batteria, percussioni, cori) e Francesco Gelardi (chitarra elettrica, cori) – crea un’esperienza sonora potente e contemporanea. Ingresso libero. Domenica 27 ottobre: ore 10:00 - 13:00: Si aprirà la giornata con il laboratorio "La danza del respiro" condotto da Barbara Lucarini. Dedicato a chi desidera vivere un’esperienza creativa di movimento e danza libera, il laboratorio invita a espandere corpo e sensi, danzando in sintonia con il paesaggio di Segesta. Per info e prenotazioni: barbara.lucarini@gmail.com. Sempre domenica, alle ore 19:30, Il Festival culminerà al Tempio di Segesta con il concerto "Cigni tour" di Angelo Sicurella e la sua live band. Sicurella proporrà un viaggio sonoro tra brani dei suoi album "Orfani per desiderio", "Yuki-O", "Cigni" e inediti, in cui il sacro e il politico si fondono in un messaggio di resistenza ed esistenza, attraverso elettronica e strumenti analogici. Un’esperienza musicale avvolgente e immersiva che riflette sulla condizione umana e sull'amore per la vita. Ingresso libero. Tutti gli eventi del Festival sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

MARSALA -Il 26 ottobre, al Teatro Comunale "Eliodoro Sollima", Sergio Vespertino porta in scena "Pirandello. Questo, codesto e quello", un’interpretazione originale che rivisita le opere di Pirandello con humor e freschezza. Con il contributo di Salvatore Ferlita, Vespertino offre una nuova prospettiva sul drammaturgo siciliano, coinvolgendo il pubblico in un dialogo vivace e inedito. Info e biglietti al 3885662176, WhatsApp 3420330264 o biglietteriaoddo@libero.it. Il Teatro Sollima ospiterà il 27 ottobre alle 18:00 il concerto "Different Visions" del Trio Namaste, parte della XXIV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero. Il trio, composto da Natalia Benedetti al clarinetto, Guido Arbonelli al clarinetto basso e Ian Cannon al pianoforte, presenterà un programma variegato che include brani di vari compositori, tra cui "Hameum Svita", "Il Valzer della Sposa" e "Tango de la Mujer Gris".

SAN VITO LO CAPO - Sabato 26 ottobre alle 21:00, Francesco Foti presenta "Niuiòrc Niuiòrc" al Teatro del Mare di San Vito Lo Capo, un monologo che narra il suo primo viaggio a New York. Lo spettacolo, diretto e interpretato da Foti, offre risate ed emozioni, coinvolgendo il pubblico in un’avventura facilmente riconoscibile. Dopo la performance, ci sarà un momento di incontro con l'attore. Il costo di 19 euro include anche un aperitivo e una visita gratuita ai musei locali. Info: Anna 393 900 1674 - Peppe 351 190 0174.

POGGIOREALE - Poggioreale ospiterà la 26ª edizione della Sagra della Ricotta e Mostra dei Formaggi della Valle del Belice il 26 e 27 ottobre presso la Piazza Mercato del Contadino. L'inaugurazione avrà luogo alle 10:00 del 26 ottobre e offrirà degustazioni gratuite di ricotta e formaggi locali. Tra le attività ci saranno cooking show, intrattenimento per bambini, un concerto dei Gemelli Diversi, un raduno di auto e moto d'epoca e spettacoli di cabaret con Malio Dovì e Salvo La Rosa.

TRAPANI - Il 26 ottobre, alle ore 17:00, il Museo Regionale Agostino Pepoli ospiterà Nicola Porro per la presentazione del suo libro "La grande bugia verde" (ed. Liberilibri), nell'ambito della rassegna letteraria Identità Perdute, giunta alla sua seconda edizione. L'ingresso è libero.

PACECO - Sabato 26 ottobre, alle ore 21:00, si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna "Risonanze musicali - un viaggio temporale attraverso la musica" presso la Villa Comunale di Paceco. L'Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani, diretta dal Maestro Andrea Ferrante, si esibirà con il concerto "La musica è un gioco da bambini". L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

BELICE - Il 1° Rally Valle del Belice, valido per il campionato siciliano, si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre, coinvolgendo i Comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa. L'evento, organizzato dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, segna il ritorno di una tradizione motoristica che affonda le radici nel passato del territorio, ospitando prove speciali con Partanna come luogo centrale.