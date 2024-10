Mazara, donate al comune due golf car da utilizzare al Cimitero

26/10/2024 20:00:00

Sono consegnate al Comune di Mazara del Vallo due mezzi elettrici "golf car" che la società Renexia Recharge ha donato all'amministrazione comunale. I due mezzi verranno utilizzati dai Servizi Cimiteriali per il trasporto di anziani e portatori di handicap con problemi di deambulazione che potranno così rendere omaggio ai propri cari all’interno del Cimitero. Un servizio che sarà assicurato nelle giornate di Ognissanti e del 2 novembre ma anche in futuro in giornate prestabilite della settimana.

Alla consegna dei mezzi hanno partecipato su delega del Sindaco Quinci l'assessore Rino Giacalone ed il funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali Claudio Zummo. Presenti per Renexia Recharge il Responsabile Commerciale Giacomo Gallo ed il Construction Manager Gianni Di Virgilio coaudiuvato dal tecnico Oliviero Paparella.

"Renexia Recharge - viene sottolineato - conferma il suo impegno per la mobilità sostenibile con la donazione di due golf cart elettriche al Comune di Mazara del Vallo. Questi veicoli a zero emissioni offriranno un’alternativa silenziosa e sostenibile per gli spostamenti nelle aree demaniali, migliorando l'accessibilità per chi ha difficoltà di deambulazione. Ringraziamo l’amministrazione comunale e i nostri tecnici per la sinergia nello sviluppo di progetti che rispettano e valorizzano il territorio".

Questi veicoli a zero emissioni verranno utilizzati dall'amministrazione comunale all’interno dell'area cimiteriale rendendo più accessibili gli spazi per i soggetti con difficoltà di deambulazione.

L'assessore ai Servizi Cimiteriali e Polizia Municipale Rino Giacalone ha espresso un sentito ringraziamento a Renexia Recharge per l'iniziativa di sensibilizzazione ambientale e sociale concretizzatasi con la donazione dei due mezzi elettrici.