Sanità e università: il Sindaco di Trapani all'attacco

26/10/2024 13:11:00

Oggi il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha colto l’occasione del 14° Corso Teorico-Pratico di Pneumologia del Territorio Elimo, tenutosi presso la sala comunale delle conferenze Perrera, per affrontare due temi caldi: la sanità e l’istruzione universitaria. Tranchida ha inaugurato l’incontro, che ha l’obiettivo di sensibilizzare e formare gli operatori sulla gestione delle cronicità respiratorie nel territorio, portando i saluti della città e lanciando un appello per difendere il diritto alla salute e alla formazione dei cittadini.

Critiche alla Regione e all’Università

Nel suo intervento, Tranchida ha parlato del rapporto con l’Università degli Studi di Palermo (UniPa), evidenziando la delusione per il mancato rispetto degli impegni presi dai vertici accademici. "Era stato promesso un corso di medicina internazionale a Trapani, un’iniziativa che avrebbe rappresentato un’opportunità per il nostro territorio, contribuendo anche a fronteggiare la crescente carenza di medici e personale sanitario negli ospedali della provincia, dove la situazione è ormai drammatica con tempi di attesa infiniti per i cittadini" ha affermato il sindaco.

Tranchida ha anche annunciato che Trapani ed Erice stanno lavorando insieme per garantire nuove residenze pubbliche per gli studenti universitari, con progetti come il campus di Erice, il campus Mediterraneo a Trapani e il recupero dell’ex Tribunale di via Roma, in attesa di un co-finanziamento da parte dell’Ersu.

La Difesa della Sanità Pubblica

Non sono mancati toni critici anche verso il governo regionale, accusato di “disattenzione” rispetto alla fuga di giovani medici neoassunti, che preferiscono il settore privato attratti da salari più alti. Secondo Tranchida, questa situazione, sostenuta dai fondi pubblici attraverso convenzioni con il privato, sta svuotando la sanità pubblica, andando contro il principio costituzionale sancito dall’articolo 32, che garantisce il diritto alla salute come interesse collettivo.

“La sanità pubblica non può essere svuotata a vantaggio del privato,” ha dichiarato Tranchida, sottolineando come il settore privato debba fungere da supporto e non da sostituto del sistema sanitario pubblico.

Un Appello ai Sindaci della Provincia

Il Sindaco ha concluso annunciando che, durante la prossima conferenza dei sindaci dell’Asp di Trapani, prevista per il 29 ottobre, proporrà un voto comune per difendere la sanità pubblica. "È essenziale – ha detto – che tutti i rappresentanti locali si uniscano in difesa della salute dei cittadini, ribadendo il nostro impegno a favore di una sanità pubblica efficiente e accessibile.”