Trapani: cimitero comunale ripristinato e sicuro per Ognissanti e 2 novembre

26/10/2024 08:14:00

Sono stati portati a termine i lavori di ripristino dell'impianto idrico e di manutenzione dei vialetti all'interno del cimitero comunale. A dare la notizia il Sindaco Giacomo Tranchida. "Si è trattato di un'operazione complessa, che ha richiesto tempi più lunghi del previsto a causa di reiterati atti vandalici - specifica in una nota -. Tali atti, fomentati anche da campagne d'odio diffuse sui social network nelle scorse settimane, hanno seriamente danneggiato il sistema idrico e ostacolato i lavori in corso, comportando un notevole sforzo tecnico per ristabilire la piena funzionalità dell'impianto".

Orari e divieti per la Festa dei Morti

Per assicurare sicurezza e accessibilità, l'Amministrazione ha programmato un intervento per lunedì prossimo, affidando a una ditta specializzata la potatura di un albero di ficus pericolante situato all'ingresso del cimitero nuovo.

In previsione delle giornate commemorative, il Sindaco ha emanato un'ordinanza per regolamentare l'accesso e i servizi cimiteriali, tenendo in considerazione le usanze locali e la numerosa affluenza prevista. Le principali disposizioni sono le seguenti:

Sospensione delle attività lavorative private e chiusura uffici: Le attività edili dovranno essere interrotte entro il 30 ottobre, con obbligo di sgombero delle aree di lavoro. Gli uffici comunali del cimitero rimarranno chiusi al pubblico il 30 e il 31 ottobre, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

Orario di apertura: Il cimitero comunale osserverà orario continuato dalle 8:00 alle 17:00 sia il 1° che il 2 novembre, per facilitare le visite e prevenire assembramenti.

Servizio per persone con mobilità ridotta: Dalle 8:30 alle 13:30 sarà disponibile un servizio di assistenza con sedie a rotelle per persone con disabilità o difficoltà motorie, gestito da volontari.

Divieti: Sarà vietato l'ingresso a persone in stato di ebbrezza o con abbigliamento indecoroso, ai minori di 12 anni non accompagnati, e lo svolgimento di qualsiasi attività non attinente alla commemorazione, come la distribuzione di volantini o l'accattonaggio. È inoltre proibita la circolazione di veicoli privati e la rimozione o il deposito non autorizzato di materiali.

La Polizia Locale predisporrà servizi di controllo per assicurare il rispetto delle norme all'interno e all'esterno del cimitero, con la possibilità di applicare sanzioni a coloro che trasgrediscono le disposizioni.