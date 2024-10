Alcamo, grave incidente stradale: un’intera famiglia finisce in ospedale

26/10/2024 10:29:00

Un’intera famiglia è stata trasportata in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la trafficata strada provinciale che conduce ad Alcamo Marina. La famiglia di Francesco Pipitone, conosciuto ad Alcamo come titolare della multisala Starplace e del cinema Esperia, si trovava a bordo di una Fiat Panda quando un’auto in arrivo non ha rispettato lo stop, causando un violento impatto.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo della bretella che porta all’autostrada A-29. La famiglia Pipitone stava percorrendo la strada provinciale quando una coppia di turisti svizzeri, a bordo di un’auto a noleggio, è uscita improvvisamente senza dare la precedenza. L’impatto con la Panda è stato inevitabile: l’auto dei turisti ha centrato il parafango anteriore destro della vettura della famiglia Pipitone. Se l’auto svizzera avesse colpito un’altra parte della Panda, le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi per i quattro occupanti.

Sul posto sono arrivate quattro ambulanze che hanno trasportato tutti i membri della famiglia al pronto soccorso, mentre la polizia municipale ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. I membri della famiglia hanno riportato contusioni in varie parti del corpo, e la prognosi rimane riservata. Il figlio di sei anni ha subito la frattura del braccio destro, oltre a diverse contusioni, e si trova ora ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.