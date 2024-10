Successo a Marsala per Sicil.AI, il Festival sull'Intelligenza Artificiale. Ecco com'è andata, i video

27/10/2024 06:00:00

Il primo festival sull'intelligenza artificiale in Sicilia, Sicil.ai, si è concluso ieri a Marsala, segnando un momento importante per l'innovazione tecnologica nella regione.

Organizzato da Tp24 e Rmc 101, con il patrocinio del Comune di Marsala, della Regione Siciliana e dell'Università di Palermo, il festival ha catalizzato l'attenzione di esperti, accademici, giornalisti, professionisti e appassionati di tecnologia, confermando il potenziale dell'IA in diversi settori della società e della vita quotidiana, dalla scuola alle imprese, dal giornalismo alla cultura.

La giornata di ieri ha offerto un ricco programma che ha spaziato dalle storie d'impresa all'utilizzo pratico dell'intelligenza artificiale nel giornalismo. La mattinata è stata dedicata a "Stor.IA di imprese", con interventi come quello di Alessio Bucaioni di Wes Trade, che ha illustrato come le sue attività si intreccino con l'IA per combattare la siccità in Agricoltura, mentre Enzo Buffa della Canino Srl SB ci ha parlato di IA washing e sostenibilità.

Il pomeriggio ha visto una serie di panel altamente partecipati, tra questi "Intelligenza artificiale: sogno, realtà o incubo del giornalismo?", moderato da Osvaldo Esposito dell'Ordine dei Giornalisti.

Tra i relatori, Dario Matranga, Nicola Palladino, Mauro Santaniello, Sara Giudice, Nello Trocchia e Giorgio Sestili hanno discusso l'impatto dell'IA nel giornalismo, esplorando sia le opportunità che le sfide etiche e regolamentative.

Un altro panel il dialogo "Chi ha paura dell’intelligenza artificiale?", con Mimmo Turano e Gen. Paolo Poletti, che hanno riflettuto sulla relazione tra IA e educazione pubblica.

Infine, il panel "Intelligenza Artificiale e Storytelling: Capacità, Sperimentazioni e Sfide", ha messo in luce come l'IA stia trasformando le arti narrative. Marco Marino, Massimo Gerardo Carrese, Giorgiomaria Cornelio e Paola Arena hanno condiviso le loro esperienze, visioni e riflessioni sull'integrazione dell'IA nel campo artistico e culturale.

Con dimostrazioni pratiche e workshop, come quello tenuto da Giorgio Sestili su ChatGPT per giornalisti, il festival non solo ha fornito insight teorici ma anche competenze pratiche direttamente applicabili.

Il Sicil.AI ha così confermato il suo ruolo di catalizzatore di idee e innovazioni, un appuntamento annuale imperdibile per tutti coloro che sono interessati a capire e a modellare il futuro dell'intelligenza artificiale in Italia e nel mondo.

