 Manovra Quater in Sicilia: Dagnino annuncia coperture da maggiori entrate

27/10/2024 16:00:00

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha presentato il disegno di legge di variazioni di bilancio della Manovra Quater, che sarà sottoposto all’esame della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana a partire da lunedì. Secondo Dagnino, la copertura di questa manovra finanziaria deriva da maggiori entrate, un segnale della robusta crescita economica che la Sicilia sta vivendo.

«Il registrarsi di un saldo di entrata così importante a fine anno – ha spiegato l’assessore – è la conseguenza della riforma delle norme finanziarie del nostro Statuto, che ora prevede il metodo del "maturato" rispetto al "riscosso". Questo significa che lo Stato, invece di basarsi solo sulle somme effettivamente riscosse, tiene conto anche delle entrate previste, consentendo conguagli a fine anno in caso di crescita economica. Di conseguenza, risultano infondate le ricostruzioni allarmistiche di alcuni media che ipotizzano modifiche alla manovra per compensare minori entrate».

La Manovra Quater, del valore di circa 420 milioni di euro, prevede nuove spese destinate al sostegno della crescita economica regionale e punta a coniugare rigore e sviluppo. "Abbiamo rispettato gli impegni di ripianamento del disavanzo – ha sottolineato Dagnino – e siamo in grado di destinare risorse aggiuntive a beneficio della collettività, a dimostrazione che i conti sono in ordine e che la Sicilia continua a crescere".

Dagnino ha posto particolare enfasi sulla qualità della spesa: «Il 97% della spesa discrezionale è destinato agli investimenti, assicurando un impatto duraturo sull’economia regionale». Questo orientamento verso investimenti a lungo termine rappresenta un cambio di paradigma, volto a garantire benefici prolungati per la crescita economica della regione.

La manovra include misure mirate a rafforzare il tessuto economico siciliano, come gli aiuti per le medie imprese e le aggregazioni imprenditoriali, oltre a un "prestito d'onore" per incentivare lo studio nelle università locali. «Questo incentivo – ha aggiunto Dagnino – non solo aiuta le famiglie e i giovani siciliani, ma rappresenta un investimento per le imprese più strutturate, che potranno beneficiare di una maggiore disponibilità di laureati qualificati. In questo modo si innesca un circuito virtuoso che migliora la competitività dell’intera economia siciliana».

La Manovra Quater, nelle intenzioni del governo Schifani, punta a consolidare i risultati economici ottenuti, promuovendo un modello di sviluppo che unisce rigore fiscale e crescita sostenibile.