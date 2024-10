La cattiva gestione di Trapani. Una replica di Tranchida a Galluffo

27/10/2024 07:30:00

Riceviamo e pubblichiamo una replica del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, all'articolo pubblicato ieri da Tp24 che riportava le opinioni di Vito Galluffo, avvocato, sulla "cattiva gestione" di Trapani a partire dalla discussione di una ipotetica "cittadella della giustizia".

Qui l'intervento di Galluffo.

Questa la replica di Tranchida:

«L’avvocato Vito Galluffo è convinto che la sua toga gli consenta l’immunità dalle gratuitee false affermazioni circa la salute dei conti pubblici del comune e la gestione copiosa dei finanziamenti pubblici conquistati da questa Amministrazione Comunale. Niente di più falso!!! E poi, rispetto a idee fumose circa la proposta di realizzazione di una cittadella della giustizia dallo stesso strombazzata per lungo tempo…. mi chiedo, dove? Forse su Marte?!? La nostra umile azione invece, apre all’orizzonte uno scenario percorribile con l’Agenzia del Demanio. Azione sulla quale la Presidente del Tribunale formalizza proposta. Il lavoro del ciabattino sarà anche un lavoro umile ma se onesto ed utile serve molto di più di quello di qualche bianco colletto. Comprendo che all’avvocato Galluffo non sia andato giù che i suoi concittadini trapanesi abbiano scelto me, un “forestiero”, rispetto all’indigeno principe del foro… forse ci sarà più di un motivo?! Avrà tempo l’esimio avvocato per riflettere e passarsi la mano sul petto.. giocando amabilmente con la cravatta fino alla “panza”».