"Inseguite i vostri sogni": la storia di Housem ispira il "Marino Torre "

27/10/2024 08:00:00

Da Gibellina a Liverpool: si è diplomato all'Istituto Tecnico Industriale "Marino Torre" e da poco si è laureato in Ingegneria Aerospaziale. Lui è Housem Moussa, un giovane che con impegno e dedizione ha trasformato i suoi sogni in realtà.

Housem è tornato tra i banchi di scuola che lo hanno visto crescere, per incontrare gli studenti dell'indirizzo Aeronautico e della sezione "Conduzione Apparati Impianti Marittimi". Un incontro significativo, volto a dimostrare come percorsi di eccellenza siano possibili anche partendo da una piccola realtà come Gibellina.

"Anche io mi svegliavo alle cinque per venire in questo Istituto", ha ricordato Housem, sottolineando l'importanza del sacrificio e della costanza nello studio. "I miei genitori mi hanno aiutato a inseguire il mio sogno, che è quello di diventare astronauta". Un traguardo ambizioso, per il quale Housem si sta preparando con impegno, consapevole che la strada è ancora lunga.

La sua esperienza, che include la partecipazione a un progetto della NASA, è stata fonte di ispirazione per gli studenti. "Questa scuola offre una solida preparazione, sia dal punto di vista umano che per i contenuti. Inseguite i vostri sogni", ha concluso Housem, invitando i ragazzi a sfruttare al meglio le opportunità formative offerte dall'Istituto.