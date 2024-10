Marsala, corso di primo soccorso e uso defibrillatore del Rotary Club

27/10/2024 11:00:00

In un ulteriore passo verso la realizzazione di "Marsala, Città Cardioprotetta," il Rotary Club di Marsala ha recentemente tenuto un corso gratuito di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore, aperto alla comunità delle contrade di Ciavolo, Ciavolotto e Digerbato e a membri delle associazioni sportive locali. L’iniziativa si è svolta nei locali della Chiesa parrocchiale di Maria SS della Cava, consolidando l’impegno del Rotary di Marsala nel promuovere la formazione sanitaria sul territorio e offrire a tutti la possibilità di apprendere abilità salvavita.

Formazione accessibile e inclusiva - Questo corso è stato possibile grazie all’impegno dei volontari del Rotary, tra cui Riccardo Lembo, Salvatore Mancuso, Giuseppe Angileri, Simonetta Alagna e Nino Guercio, esperti formatori che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze per la sicurezza della comunità. "La gratuità del corso è stata una scelta fondamentale," hanno spiegato il Presidente del Rotary Club Marsala, Andrea Aldo Galileo, e il Segretario Antonino De Vita. "In un contesto in cui l’accesso a una formazione di qualità è spesso limitato da fattori economici, il Rotary si impegna per offrire a tutti una preparazione di primo livello."

Progetto che pomuove la coesione sociale - Oltre all’apprendimento tecnico, il corso ha avuto un significativo impatto sociale: ha permesso ai partecipanti di conoscersi meglio, sviluppando un senso di responsabilità condivisa. Questo aspetto di solidarietà è un pilastro del Rotary, da sempre impegnato in progetti che promuovono la sicurezza e il benessere collettivo. "Insegnare alla comunità a intervenire in caso di emergenza aumenta non solo la sicurezza collettiva, ma anche i legami sociali," ha sottolineato il Presidente Galileo.

L’importanza di una città cardioprotetta - Con l’obiettivo di rendere Marsala una "Città Cardioprotetta," il Rotary Club punta a creare una rete di cittadini preparati a intervenire in situazioni critiche. "Ogni nuovo volontario formato rappresenta un tassello in più per una città più sicura," ha concluso il Segretario De Vita, lodando il successo del progetto. L’iniziativa del Rotary Club Marsala dimostra come la formazione, quando accessibile e inclusiva, possa essere un potente strumento per rafforzare la coesione sociale e garantire un futuro più sicuro per tutti.