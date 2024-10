Marsala: nessuna illuminazione per la Giornata della Spina Bifida e dell'Idrocefalo

27/10/2024 10:00:00

La Giornata Mondiale della Spina Bifida e dell'Idrocefalo, che si celebra il 25 ottobre, è passata senza il previsto riconoscimento a Marsala. Nonostante la richiesta formale da parte dell'Associazione "Amici dei disabili", il Palazzo VII Aprile non è stato illuminato come simbolo di supporto e consapevolezza per chi vive con queste gravi condizioni.

L'Associazione esprime profonda delusione verso l'Amministrazione comunale, accusata di non aver ascoltato una richiesta significativa che avrebbe potuto contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia che colpisce circa 6 persone ogni 10.000 in Italia, con metà di questi casi rappresentati dalla Spina Bifida.

Questa malattia, una delle più gravi malformazioni congenite, può portare a conseguenze devastanti, dalle disabilità motorie severamente invalidanti fino a casi estremi di paraplegia. Le famiglie colpite devono navigare una vita di sfide imprevedibili, sostenute solo dai progressi nella diagnosi precoce e nelle tecniche chirurgiche che hanno migliorato significativamente la qualità della vita dei pazienti.

L'acido folico, raccomandato per la prevenzione durante la gravidanza, riduce il rischio di Spina Bifida fino al 70%, sottolineando l'importanza della prevenzione attraverso la consapevolezza.

Altri comuni italiani hanno risposto all'appello, illuminando i loro edifici di verde per segnalare il loro supporto e riconoscimento di questa causa. Tuttavia, Marsala ha mancato un'opportunità significativa di dimostrare solidarietà e leadership nella sensibilizzazione sulla Spina Bifida, lasciando un vuoto in una giornata così cruciale.

"Parole di solidarietà, legalità e umiltà vengono spesso pronunciate, ma i fatti dimostrano il contrario," afferma un portavoce dell'Associazione Amici dei disabili. La comunità di Marsala, in particolare le famiglie e gli individui colpiti, merita più di promesse non mantenute: richiede azioni concrete che riflettano veramente gli ideali di cui si parla.

Il mancato supporto del Comune per un'iniziativa così fondamentale è un chiaro segnale di quali siano le priorità, e di come talvolta le esigenze della comunità possano essere trascurate anche in occasioni di significativa importanza.