Una raccolta fondi per Emergency per Giovanni Lombardo

27/10/2024 09:43:00

I familiari del compianto Giovanni Lombardo, hanno lanciato una raccolta fondi per Emergency, in suo ricordo. La campagna nasce dal desiderio di Giovanni Lombardo che avrebbe certamente preferito che, invece di fiori, si facessero donazioni per sostenere cause di pace e solidarietà, capaci di attraversare confini e conflitti.

Giovanni Lombardo, scomparso recentemente, era un sostenitore appassionato di Emergency e della sua missione di costruire "un mondo senza guerra e il diritto alla cura per tutti". Fin dal 1994, l'organizzazione fondata da Gino Strada è impegnata a offrire assistenza medico-chirurgica alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà in diverse parti del mondo.

Con questa iniziativa, i familiari di Lombardo sperano di continuare la sua opera e di dare seguito al suo impegno per la pace, un valore che Giovanni Lombardo ha sempre difeso con convinzione. Chi volesse contribuire alla raccolta fondi può farlo attraverso questo link: Donazioni in memoria di Giovanni Lombardo.

I funerali di Giovanni Lombardo si terranno lunedì 28 ottobre, alle ore 15:00, nella chiesa di San Francesco, accanto all'ospedale vecchio.