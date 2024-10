Trapani, una petizione per intitolare la Curva Nord a "Pablito" Paolo D'Angelo

27/10/2024 22:00:00

È stata lanciata il 23 ottobre 2024 una petizione per intitolare la Curva Nord dello Stadio Provinciale di Trapani a Paolo D'Angelo, noto tra i tifosi come “Pablito”. L’iniziativa, promossa dal gruppo di tifosi della Curva Nord, vuole rendere omaggio a un simbolo del tifo trapanese, un personaggio che con la sua passione ha sostenuto il Trapani Calcio portandone il nome in tutta Italia.

Paolo D’Angelo, conosciuto come Pablito, è stato infatti un pioniere tra gli ultras, noto per il suo amore per i colori granata e per la dedizione con cui seguiva la squadra, alimentando lo spirito del tifo e il senso di comunità per i sostenitori. Chi lo ha conosciuto racconta di un tifoso “storico”, che ha fatto della Curva Nord la sua casa e del Trapani Calcio una vera e propria missione, supportando la squadra nelle gioie e nelle difficoltà. Proprio per questo, i promotori della petizione ritengono che la Curva Nord dello stadio provinciale, situato a Erice e di proprietà della Provincia, sia il luogo ideale per onorare la memoria di Pablito, un volto insostituibile nel panorama del tifo trapanese.

La petizione, che ha già raccolto oltre 580 firme e punta a raggiungere presto il traguardo delle 1.000 adesioni, chiede che la Curva Nord porti il nome di Paolo D'Angelo, come segno di rispetto e riconoscimento per il contributo dato alla città e ai colori granata. I tifosi di Trapani invitano chiunque abbia conosciuto Pablito o condiviso la sua passione per il Trapani Calcio a firmare, mantenendo così vivo il ricordo di una figura che ha dato tanto alla squadra e alla città.

Per chiunque voglia partecipare a questa iniziativa, la petizione è disponibile online qui.