Eccellenza: il Marsala 1912 coglie un buon pareggio dalla trasferta di Castelbuono

28/10/2024 12:15:00

Un pareggio a reti inviolate è il miglior risultato che riesce a portare a casa il Marsala 1912 di Mister Totò Brucculeri nella 7° giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Di fronte agli azzurri una formazione, quella del Castelbuono padrone di casa, che cerca l’intera posta in palio per sfruttare al massimo il turno casalingo, ma un Marsala coriaceo e mai dimesso, manterrà costante l’attenzione cercando di pungere in ripartenza conquistando meritatamente un punto classifica che fa morale e che fa sperare in un futuro più roseo.

Primo tempo sotto ritmo per entrambe le formazioni che cercano di non farsi male, attente più a contenere l’avversario che ad offendere. In effetti i punti in palio hanno un’importanza elevatissima per entrambe le contendenti. Padroni di casa che potrebbero entrare in zona play off e Marsala che uscirebbe dai meandri della zona play out, una sfida sicuramente equilibrata viste soprattutto le tre sconfitte immeritate da cui provengono gli uomini di Brucculeri. Escludendo qualche tentativo senza pretese, passa in pratica inosservata questa prima frazione di gioco. Altra cosa sarà il secondo tempo, diverse occasioni si presenteranno, soprattutto per il Marsala che al 58’ si vedrà deviato in angolo da Mammone un bel tiro di Pedalino da fuori area. Al 60’ sarà Vetrano a tentare il tiro da fuori ma l’estremo del Castelbuono parerà a terra senza difficoltà. E’ un buon momento per gli azzurri, al 65’ Mangiaracina si va a prendere una buona punizione da fuori area con lo stesso attaccante azzurro che tirerà sulla traversa. Prova il Castelbuono ad uscire manovrando bene a centrocampo ma senza mai impensierire Giorgio Faraone oggi titolare in campo. Al 70’ su calcio d’angolo Maltese colpirà di testa mandando a lato la sfera di gioco. Al 76’ la più bella azione della partita, sempre Maltese sfoggia una bella rovesciata volante con Faraone che para d’istinto. Cose da serie superiori. All’81’ Mammone respinge una forte punizione di Petrucci salvando anch’egli il risultato. Finisce così 0 a 0, un punto per ciascuno e testa alla prossima sfida.

Tabellino: Castelbuono - Marsala 0-0

Castelbuono: Mammano, Mane, Mendia, Mazzola, Pennisi, Ronde, Marrone, Maltese, Camara, Orozco, Billetta. A disposizione: Campodonica, Gonzalez, Genovese, Prestigiovanni, Gentile, Pappalardo, Sambu, Cotugno. All: Vittorietti.

Marsala 1912: Faraone Gi, Genesio, Mazzeo (st 41’ Isaia), Petrucci, Cinquemani, Meo (st 34’ Abbenante), Pedalino, Angileri, Trapani (st 30’ Giannone), Martorana (st 7’ Vetrano), Mangiaracina. A disposizione: Furnari, Faraone Ga, Di Girolamo D, Troncoso, Accardo. All: Brucculeri

Ammoniti: Mangiaracina, Cinquemani, Pedalino.

Note: espulso Pedalino (M)