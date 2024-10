Emergenza rifiuti a Trapani: la denuncia del consigliere Parisi

28/10/2024 16:35:00

“Ogni anno, il Comune di Trapani investe circa 2 milioni di euro per ripulire la città dalle discariche abusive, una somma che potrebbe essere destinata ad altre necessità, come la manutenzione delle strade, la potatura del verde pubblico, e la pulizia delle aree urbane. Questo ingente costo grava sulla comunità, mentre basterebbe maggiore collaborazione e senso civico per migliorare la qualità della nostra vita”.

Con queste parole, il consigliere comunale Giovanni Parisi del gruppo Rigenerazione verdi Europa esprime la sua profonda preoccupazione per la crescente presenza di discariche abusive e cumuli di spazzatura che invadono ogni giorno le strade di Trapani. Nonostante l’impegno quotidiano delle squadre di Formula Ambiente, incaricate di raccogliere rifiuti e ingombranti, la situazione sembra peggiorare a causa del comportamento incivile di molti cittadini.

Il consigliere Parisi sottolinea come il fenomeno dei rifiuti abbandonati sia aggravato anche dal comportamento scorretto di cittadini che, provenendo da altri quartieri, riversano immondizia in aree già problematiche. Ricorda, inoltre, che tali azioni costituiscono un reato penale e possono essere punite severamente.

“Come cittadini, dovremmo riflettere su quanto possiamo fare per migliorare la vivibilità di Trapani. Troppo spesso vediamo mastelli insufficienti rispetto al numero di appartamenti di un edificio, segno di una raccolta differenziata trascurata o mal gestita - continua Parisi - È fondamentale contattare Formula Ambiente per il corretto smaltimento di mobili e ingombranti e adottare pratiche di raccolta differenziata, che richiedono solo un minimo impegno, ma hanno un enorme impatto sulla nostra città”.

Parisi lancia quindi un appello alla cittadinanza: “Amare Trapani significa rispettare l’ambiente e contribuire, anche con piccoli gesti, al benessere di tutti. Due milioni di euro possono fare molto per la nostra comunità se tutti ci impegniamo a evitare sprechi e inciviltà. Rendiamo Trapani una città più pulita e accogliente per noi e per le future generazioni. L'abbandono dei rifiuti è una battaglia che richiede l'impegno di tutti".